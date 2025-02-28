الجمعة 28 فبراير 2025
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خارج الحدود

بعد إلغاء المؤتمر الصحفي مع ترامب، الرئيس الأوكراني يغادر البيت الأبيض

ترامب وزيلينسكي،
ترامب وزيلينسكي، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية  اليوم الجمعة، أن  الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي غادر البيت الأبيض بعد إلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان مقررا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

واحتدمت المواجهة الكلامية بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في المكتب البيضاوي، اليوم الجمعة.

مشادة كلامية بين ترامب وزيلينسكي فى البيت الأبيض

وقال ترامب موبخا زيلينسكي  إن تصريحاته تفتقر بشدة إلى الاحترام، متهمًا الرئيس الأوكراني بأنه وضع نفسه "في مأزق"، وأنه "لا يملك أي أوراق مساومة"، قائلًا له "عليك أن تبدي الشكر".

كما أكد الرئيس الأمريكى، أن اتفاق وقف إطلاق النار في أوكرانيا "قريب نسبيا"، وذلك خلال استقباله نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، في البيت الأبيض.

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وأخبر ترامب زيلينسكي أن جنوده كانوا شجعانا بشكل لا يصدق، وأن الولايات المتحدة تريد أن ترى نهاية للقتال، وأن يتم استخدام الأموال في "أنواع مختلفة من الاستخدامات مثل إعادة البناء"، وفق ما نقلت وسائل إعلام أمريكية.

وتابع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلا لزيلينسكي: "أنت لست في موقف جيد وأنتم تقامرون بإشعال حرب عالمية ثالثة".

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