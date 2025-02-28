ترامب يوبخ زيلينسكي، مشادة بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني فى البيت الأبيض (فيديو)

احتدمت المواجهة الكلامية بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في المكتب البيضاوي، اليوم الجمعة.

مشادة كلامية بين ترامب وزيلينسكي فى البيت الأبيض

وقال ترامب موبخا زيلينسكي بقوله، إن تصريحاته تفتقر بشدة إلى الاحترام، متهمًا الرئيس الأوكراني بأنه وضع نفسه "في مأزق"، وأنه "لا يملك أي أوراق مساومة"، قائلًا له "عليك أن تبدي الشكر".

كما أكد الرئيس الأمريكى، أن اتفاق وقف إطلاق النار في أوكرانيا "قريب نسبيا"، وذلك خلال استقباله نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، في البيت الأبيض.

ترامب يريد صفقة المعادن مع أوكرانيا

وأخبر ترامب زيلينسكي أن جنوده كانوا شجعانا بشكل لا يصدق، وأن الولايات المتحدة تريد أن ترى نهاية للقتال، وأن يتم استخدام الأموال في "أنواع مختلفة من الاستخدامات مثل إعادة البناء"، وفق ما نقلت وسائل إعلام أمريكية.

وتابع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قائلا لزيلينسكي: "أنت لست في موقف جيد وأنتم تقامرون بإشعال حرب عالمية ثالثة".

ترامب والرئيس الأوركراني، فيتو

كذلك أضاف ترامب، أن اليوم سيتم التوقيع على صفقة المعادن مع أوكرانيا، مشيرا إلى أن الصفقة مع أوكرانيا عادلة جدا، مؤكدا أيضا أن المحادثات مع روسيا جيدة جدا.

كما اتهم نائب الرئيس الأمريكى، جي دي فانس، الرئيس زيلينسكي بـ"التقليل من احترامه" للأمريكيين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.