ترامب يسخر من مظهر وملابس زيلينسكي (فيديو)

أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليقا ساخرا على ملابس الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي أثناء استقباله له في البيت الأبيض بالعاصمة “واشنطن”.

ترامب يطلق تعليقا ساخرا على مظهر زيلينسكي



وقال ترامب لزيلينسكي وهو يصافحه: إنك متأنق اليوم، ثم أشار ترامب إلى ملابس زيلينسكي وإلى المصورين وأطلق التعليق ذاته قائلا: "إنه متأنق اليوم، في إشارة إلى تغير لون سترة وبنطلون زيلينسكي الذي اعتاد الظهور بذات الملابس ولكن باللون الكاكي منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في دونباس، ربما لإعطاء انطباع القائد العسكري أو الجاهز للقتال.

"He's all dressed up today” - President Trump, clowns Ukrainian president Volodymyr Zelensky who shows up in cargo pants and work boots to the White House, again, again pic.twitter.com/vA74mUikc1 — Kevin Dalton (@TheKevinDalton) February 28, 2025

كما شهد اللقاء مشادة بين نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، والرئيس الأوكراني، معتبرا حضور فلاديمير زيلينسكي إلى البيت الأبيض ومجادلته أمام وسائل الإعلام الأمريكية، هو شيء من قلة الاحترام.

زيلينسكي يتلاسن مع ترامب وفانس أمام الصحفيين

ومن جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيلينسكي: "أنت لست في موقف جيد وأنتم تقامرون بإشعال حرب عالمية ثالثة".

وتابع ترامب بعدها لزيلينسكي: "يجب أن تكون ممتنا لي، أنت لا تمتلك بطاقات اللعب بدوننا، ستمتلكها فقط معنا".

ورد زيلينسكي بقوة: "أنا لست هنا للعب الورق".

واستمر ترامب في توبيخ زيلينسكي قائلا: "أنت تقامر بإطلاق حرب عالمية ثالثة، ما تفعله يتضمن قلة احترام لدولتنا".

وكان من المفترض أن يوقع زيلينسكي اتفاقية تعاون اقتصادي تمنح الولايات المتحدة حق الوصول إلى المعادن الأوكرانية وغيرها من الموارد الطبيعية، مثل النفط والغاز.

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