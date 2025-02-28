زيلينسكي يصل إلى واشنطن لتوقيع "اتفاقية المعادن" مع ترامب

وصل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتوقيع اتفاقية استراتيجية مع الولايات المتحدة حول التعاون في مجال المعادن.

وذكرت وكالة "إنترفاكس" الأوكرانية أن فلاديمير زيلينسكي وصل إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ودعم الاقتصاد الأوكراني، الذي يعتمد بشكل كبير على قطاع التعدين.

وذكرت مصادر رسمية أن الاتفاقية ستشمل تعزيز الاستثمارات الأمريكية في قطاع المعادن الأوكراني، بالإضافة إلى تبادل الخبرات التكنولوجية والابتكارات في هذا المجال.

كما ستسهم الاتفاقية في تعزيز الأمن الاقتصادي لأوكرانيا، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية الحالية.

ومن المقرر أن يلتقي زيلينسكي خلال زيارته بعدد من المسؤولين الأمريكيين البارزين، بما في ذلك الرئيس الأمريكي، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات أخرى، مثل الطاقة والأمن والدفاع.

وفي يوم الاثنين الماضي، قال ترامب إنه سيلتقي زيلينسكي خلال الأسبوع الجاري، للتوقيع على اتفاقية تمنح بلاده حصة من عائدات أوكرانيا من المعادن الثمينة والموارد الطبيعية الحيوية.

وفي وقت سابق من فبراير الجاري، شدّد ترامب على ما وصفه بـ"ضرورة إنهاء الحرب في أوكرانيا"، مؤكدا أن "استمرار الدعم الأمريكي لكييف يجب أن يكون له مقابل".

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