أخبار مصر اليوم، الأرصاد تعلن حالة الطقس أول أيام رمضان، أجواء روحانية خاصة بمسجد عمرو بن العاص في أول صلاة تراويح، خريطة جديدة للقطارات اعتبارا من الغد

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 22 إلى 28 فبراير، بعدد من الأنشطة التي شملت قيام بعقد لقاءات مع عدد من المسئولين الدوليين، ليؤكد حرص الدولة واهتمامها على تدعيم علاقاتها الخارجية مع مختلف الدول، وفتح أبوابًا للشراكات الاستثمارية التي تسهم في دعم جهود الدولة التنموية، علاوة على تركيز جهوده على متابعة ملف الأمن الغذائي والمخزون من السلع الاستراتيجية، لضمان توافر السلع الأساسية، واستقرار الأسواق.

نعى الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والأسى، الطبيبة منى فتوح شحاتة -داعيا المولى عز وجل- أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

تبدأ وزارة السياحة والآثار، غدا السبت، العمل بالمواعيد الجديدة لزيارة المواقع والمتاحف المفتوحة للزيارة خلال شهر رمضان المبارك.

شدد الرئيس السيسي على أن إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية تعتبر الضمانة الوحيدة للتوصل إلى السلام الدائم في الشرق الأوسط.

أعلن الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية أن دارُ الإفتاءِ استطلعت هلالَ شهرِ رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس اليوم الجمعة الموافق التاسع والعشرين من شهر شعبان الموافق الثامن والعشرين من شهر فبراير لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

حرص رئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر، على التأكيد على تثمينه للدور المصري المحوري في المنطقة، مشيرًا إلى حرص بلاده على استمرار التشاور والتنسيق مع مصر في كافة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي،، اتصالًا هاتفيًا اليوم من "كير ستارمر" رئيس وزراء المملكة المتحدة.

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم قائلا: “أبناء الشعب المصري العظيم، في هذه الأيام المباركة، يسرني أن أبعث إليكم بأخلص التهاني والتبريكات، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، شهر الرحمة والمغفرة والبركة، داعيًا الله العلي العظيم أن يعيد علينا هذا الشهر الفضيل جميعًا بالخير واليمن والبركات، ويحقق لشعبنا الكريم السلام والرخاء”.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحية على الطرق السريعة والزراعية والمسطحات المائية.

افتتحت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم فعاليات السوق الخيري السنوي لجمعية الشابات المسيحية.

وفد المئات من المصلين لأداء صلاتي العشاء والتراويح في رحاب الجامع الأزهر، وذلك بعد إعلان دار الإفتاء أن غدا السبت هو غرة شهر رمضان المبارك.

تقدَّم فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة وأسمى الأماني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإخوته من الملوك والرؤساء والأمراء، وإلى شعوب أمتينا الإسلامية والعربية؛ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيده علينا وعلى المسلمين أجمعين بالخير واليُمن والتقدم والاستقرار.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة غدا السبت بالتزامن مع أول أيام رمضان، حيث يسود طقس معتدل على أغلب الأنحاء دافئ على الجنوب، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

أدى المئات من المصلين شعائر صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص بالقاهرة وسط أجواء إيمانية خاصة فرحا باستقبال شهر رمضان المبارك.

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل مواعيد بعض القطارات على بعض الخطوط بما يتماشى مع مواعيد شهر رمضان الكريم، وذلك ابتداءً من يوم السبت 1/3/2025 مع بدء شهر رمضان المعظم.

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