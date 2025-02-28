التضامن تفتتح فعاليات السوق الخيري السنوي لجمعية الشابات المسيحية

افتتحت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم فعاليات السوق الخيري السنوي لجمعية الشابات المسيحية.

وذلك بحضور ماجدة نور الدين مدير عام الإدارة العامة للتسويق والمعارض بوزارة التضامن الاجتماعي ومسئولي العمل بقطاع المعارض بالوزارة ومديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، والمهندسة نيفين لورانس رئيس مجلس إدارة الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة وعدد واسع من الحضور.

وتفقدت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي أروقة السوق الذي ضم منتجات ومعروضات أكثر من 35 عارضا وعارضة يقدمون منتجات متميزة شملت منتجات أبناء الجمعية من ذوى الإعاقة من الفخار وأشغال النول المتميزة من السجاد والشنط ومنتجات مشروع الوجبات الجاهزة بالجمعية.

وكذلك معروضات الجمعيات المشاركة على مستوى الجمهورية التي تنوعت بين المنتجات الغذائية والخشبية من خشب السرسوع والمفروشات والملابس والاكسسوارات النحاسية والمطعمة بالأحجار واشغال الكروشية ومنتجات الديكورات المنزلية لشهر رمضان الكريم كذلك اشغال الجلود وأشغال النول من الشنط والسجاد والفخار.

وأبدت صاروفيم إعجابها بالمنتجات المعروضة وتنوعها والأسعار المناسبة وحرصت على تبادل الحوار مع العارضين حول الخامات واليات التسويق.

يذكر أن جمعية الشابات المسيحية تضم مركز الرجاء لخدمة الابناء من ذوى الاعاقات الذهنية ويقدم لهم الجوانب الأكاديمية والتأهيلية وذلك تحت إشراف متخصصين أكاديميين ودار حضانة ودار ضيافة للمغتربات ويخصص دخل السوق لخدمة أنشطة الجمعية.

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