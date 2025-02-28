السيسي: إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية الضمانة الوحيدة للسلام

شدد الرئيس السيسي على أن إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية تعتبر الضمانة الوحيدة للتوصل إلى السلام الدائم في الشرق الأوسط.

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا اليوم من "كير ستارمر" رئيس وزراء المملكة المتحدة.

وأكد الرئيس السيسي ورئيس الوزراء البريطاني ضرورة سرعة البدء في عملية إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين أهالي القطاع، لما سوف يترتب على ذلك من استعادة الاستقرار الإقليمي، حيث شدد الرئيس في هذا السياق على أن إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية تعتبر الضمانة الوحيدة للتوصل إلى السلام الدائم في الشرق الأوسط.



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