الجمعة 28 فبراير 2025
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أخبار مصر

مع استقبال شهر رمضان، شيخ الأزهر يطالب المسلمين بالدعاء لإخوانهم الفلسطينيين

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
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تقدَّم فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة وأسمى الأماني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإخوته من الملوك والرؤساء والأمراء، وإلى شعوب أمتينا الإسلامية والعربية؛ بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيده علينا وعلى المسلمين أجمعين بالخير واليُمن والتقدم والاستقرار.

شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي وزعماء وشعوب أمتينا الإسلامية والعربية بحلول شهر رمضان المبارك

ويدعو شيخ الأزهر جموع المسلمين حول العالم إلى توحيد الصفوف وترسيخ أواصر الأخوة الإسلامية، وألا ينسوا إخوانهم الفلسطينيين وأن يجعلوا من حزبهم ووردهم في الليل في هذه الأيام المباركة؛ الدعاء لهم بأن ينصرهم الله على أعدائهم، وأن يثبتهم على أرضهم وفي أوطانهم ومع أهليهم، وأن يحفظهم من مخططات التهجير الظالمة التي لا تقدر قيمة الأرض، ولا تعرف معنى الانتماء للوطن. "وكل عام وأنتم بخير".

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