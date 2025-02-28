الجمعة 28 فبراير 2025
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أخبار مصر

رئيس وزراء بريطانيا يثمن دور مصر بالمنطقة، ويؤكد حرص بلاده على التنسيق مع القاهرة

كير ستارمر رئيس وزراء
كير ستارمر رئيس وزراء بريطانيا
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حرص رئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر، على التأكيد على تثمينه للدور المصري المحوري في المنطقة، مشيرًا إلى حرص بلاده على استمرار التشاور والتنسيق مع مصر في كافة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا اليوم من "كير ستارمر" رئيس وزراء المملكة المتحدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال شهد التأكيد على عمق العلاقات بين مصر والمملكة المتحدة، وحرص قيادتي البلدين على تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة التجارية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الدولتين وتطلعات شعبيهما.

 

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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي رئيس وزراء المملكة المتحدة
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