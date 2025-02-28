السياحة تكشف المواعيد الجديدة لزيارة المتاحف والمواقع الأثرية غدا

تبدأ وزارة السياحة والآثار، غدا السبت، العمل بالمواعيد الجديدة لزيارة المواقع والمتاحف المفتوحة للزيارة خلال شهر رمضان المبارك.

مواعيد زيارة المواقع والمتاحف الأثرية خلال شهر رمضان

وحرصت وزارة السياحة والآثار على إرسال خطاب لغرفة شركات السياحة بالمواعيد الجديدة لتعديل وتنسيق جداول زيارة الوفود السياحية للمتاحف والمواقع الأثرية.

واستقبل المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية الكساندرو جولي وزير الثقافة بدولة إيطاليا، والسفير ميكيلي كواروني سفير إيطاليا بالقاهرة ووفد رفيع المستوى.

الزيارات الرسمية للمتحف اليوناني الروماني

وكان في استقبالهم الدكتورة ولاء مصطفى مدير عام المتحف، حيث اصطحبت وزير الثقافة الإيطالي والوفد المرافق له في جولة بقاعات المتحف المختلفة استمعوا خلالها لشرح وافٍ عن القطع الأثرية المتنوعة والمتميزة التي يذخر بها المتحف والتي تحكي تاريخ العصرين اليوناني والروماني في مصر منذ ما قبل عصر الإسكندر الأكبر وحتى العصر البيزنطي مرورًا بالعصر البطلمي والروماني، وهو ما يتضح من خلال سيناريو العرض المتحفي الخاص بالمتحف.

وخلال الجولة، أعرب وزير الثقافة الإيطالي عن إعجابه بأسلوب العرض الراقي وبالقطع الأثرية المعروضة، والموقع الرائع للمتحف والذي يقع وسط العديد من المعالم التاريخية والحضارية والأثرية بمدينة الإسكندرية.

القطع الأثرية وقاعات المتحف اليوناني الروماني

وفي ختام الزيارة، حرص وزير الثقافة الإيطالي على التقاط مجموعة من الصور التذكارية تخليدًا لهذه الزيارة وتسجيلها في سجل كبار الزوار بالمتحف.

جدير بالذكر أن المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية كان قد افتتحه دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في أكتوبر 2023، وذلك بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطويره والذي استمر قرابة الـ 18 عاما.

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