الجمعة 28 فبراير 2025
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أخبار مصر

فرحة الشهر الكريم، الجامع الأزهر كامل العدد في أول صلاة تراويح (صور)

صلاة التراويح من
صلاة التراويح من الجامع الأزهر، فيتو
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وفد المئات من المصلين لأداء صلاتي العشاء والتراويح في رحاب الجامع الأزهر، وذلك بعد إعلان دار الإفتاء أن غدا السبت هو غرة شهر رمضان المبارك. 

وامتلأت ساحات الجامع الأزهر، حيث وفد إليه المواطنين من ربوع ‏مصر، مع حضور كبير للطلاب الوافدين من مختلف عواصم وقارات العالم، وذلك في إطار ما يقوم به الجامع الأزهر من جهود مكثفة لإحياء الأجواء الرمضانية وفي إطار البرنامج العلمي والدعوي للجامع تحت رعاية فضيلة ‏الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر.‏
 

صلاة التراويح في الجامع الأزهر
وتقدَّم المصلين الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والذي أكد خلال كلمته أنه يجب علينا استغلال أيام شهر رمضان المبارك من خلال الإكثار في فعل الطعات.

صلاة التراويح 
وستقام بالجامع الأزهر صلاة التراويح كل ليلةٍ من ليالي شهر رمضان المبارك بواقع (20) ركعة، يتم خلالها قراءة جزء من كامل من القرآن الكريم بالروايات، يؤم المصلين خلالها نخبة من أئمة القبلة، بالجامع الأزهر، الذي تم اختيارهم بعناية بعد التأكُّد من حفظهم المتقن وحسن وتلاوتهم وإجادتهم للقراءات، وفي العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، يستقبل الجامع الأزهر المصلِّين لصلاة التهجُّد، التي تقام يوميًّا بداية من (٢١) من رمضان حتى نهاية الشهر الكريم، بواقع (8) ركعات يوميًّا.

غرة شهر رمضان المبارك 

ومن جانبه، أعلن الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية أن دارُ الإفتاءِ المصريةُ استطلعت هلالَ شهرِ رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس اليوم الجمعة الموافق التاسع والعشرين من شهر شعبان الموافق الثامن والعشرين من شهر فبراير لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وأشار المفتي إلى أنه تحقق لدى اللجان الشرعية من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر رمضان لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا.

وعلى ذلك، أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن غدا السبت الموافق الأول من شهر مارس لعام ألفين وخمسة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وستة وأربعين هجريًّا.

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