أخبار الاقتصاد اليوم، ارتفاع أسعار اللحوم والفول والصابون، تخفيضات على الزبادي، وهذه مواعيد عمل مكاتب البريد خلال الشهر الكريم

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

ارتفاع أسعار صابون دوف ولوكس بالأسواق

ارتفاع أسعار صابون دوف ولوكس بالأسواق، كشف حازم المنوفي؛ عضو شعبة المواد الغذائية، عن ارتفاع أسعار الصابون لوكس ودوف، بزيادة تتراوح بين 39 جنيهًا و83 جنيهًا في الكرتونة، وبنسبة من 7 إلى 9 % ارتفاعًا بسعر الكرتونة.

أسعار الصابون بعد وقبل الزيادة

ووفقًا للمنوفي، جاءت أسعار الصابون بعد وقبل الزيادة في سعر الكرتونة كالآتي:

أسعار صابون لوكس عادي 75 جرامًا بعد الزيادة

ارتفع سعر صابون لوكس عادي 75 جرامًا من 444.64 جنيه إلى 484.10 جنيه، بزيادة 39.46 جنيه في الكرتونة.

أسعار صابون لوكس عادي 115 جرامًا بعد الزيادة

ارتفع سعر صابون لوكس عادي 115 جرامًا من 716.42 جنيه إلى 765.49 جنيه، بزيادة 49 جنيهًا في الكرتونة.

أسعار صابون لوكس 165 جرامًا بعد الزيادة

ارتفع سعر صابون لوكس 165 جرامًا من 1087 جنيهًا إلى 1170 جنيهًا، بزيادة 83 جنيهًا في الكرتونة.

أسعار صابون دوف 100 جرام بعد الزيادة

ارتفع سعر صابون دوف 100 جرام من 1212 جنيهًا إلى 1293.5 جنيه، بزيادة 81.5 جنيه في الكرتونة.

ارتفاع ملحوظ بأسعار الفول وانخفاض العدس

أسعار البقوليات في الأسواق، سجلت أسعار الفول اليوم ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق، مقابل انخفاض سعر العدس الأصفر، وارتفاع أسعار عدس بجبة، بالتزامن مع الاستعدادات لأول سحور في شهر رمضان المبارك.

أسعار العدس والفول في الأسواق

ووفقًا للتقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تباينت أسعار العدس والفول في الأسواق خلال أحدث تعاملاتهما.

أسعار العدس والفول في الأسواق

«فيتو» تستعرض سعر الفول والعدس في الأسواق، وأبرز التحركات السعرية لها، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:

9 جنيهات ارتفاعًا في سعر الفول المعبأ بالأسواق

ارتفع سعر الفول المعبأ بنحو 9 جنيهات مقارنة بسعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر كيلو الفول المعبأ نحو 62.1 جنيه.

أسعار الفول المعبأ في الأسواق

فيما تراوحت أسعار الفول المعبأ في الأسواق من 50 إلى 87.5 جنيه للكيلو.

شعبة القصابين: أسعار اللحوم تصل إلى 600 جنيه في السلاسل الغذائية

أثارت الارتفاعات في سعر اللحوم لتصل إلى 500 جنيه في بعض المناطق؛ بالتزامن معبداية شهر رمضان المبارك غدًا السبت الموافق 1 مارس 2025، حالة من القلق من مواصلة الارتفاعات خلال شهر رمضان المبارك.

فهل يعاني سوق اللحوم من أزمة في الكميات المتوافرة، وما هي حالة السوق في شهر رمضان؟

لا يوجد أي أزمات في سوق اللحوم محليًا

يقول هيثم عبدالباسط رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه لا يوجد أي أزمات في سوق اللحوم محليًا، ليس فقط خلال شهر رمضان، بل في جميع المواسم، إذ توجد كميات كبيرة تلائم الاستهلاك، وبأسعار تلائم الحالة المادية لجميع المواطنين.

أسعار اللحوم البلدية في محلات الجزارة بين 400 جنيه و460 جنيهًا

وأضاف: أن وزارة التموين توفر اللحوم المستوردة في المجمعات الاستهلاكية بسعر 285 جنيهًا للكيلو، فيما تتراوح أسعار اللحوم البلدية في محلات الجزارة بين 400 جنيه و460 جنيهًا - حسب القطعية.

أسعار اللحوم تصل إلى 600 جنيه في السلاسل الغذائية

وتابع: بينما تصل أسعار اللحوم في السلاسل الغذائية إلى 600 جنيه، وهي لا تعد معيارًا لحالة السوق، فالمهم توفير اللحوم بأسعار مناسبة للغالبية العظمى من المواطنين.

انخفاض أسعار الجبن الأبيض وارتفاع الرومي والشيدر

أسعار الجبن اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الجبن تباينًا ملحوظًا في الأسواق، إذ انخفضت سعر الجبنة البيضاء بأنواعها المختلفة، مقابل ارتفاع أسعار الجبنة الرومي والشيدر والفلمنك، في المحال التجارية، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات لأول سحور في شهر رمضان المبارك.

أسعار الجبن بأنواعها في الأسواق وأبرز التحركات السعرية لها

واستعراضت «فيتو» أسعار الجبن بأنواعها في الأسواق، وأبرز التحركات السعرية لها؛ وتشمل سعر الجبن الأبيض، سعر الجبنة جودا، سعر الجبن الرومي، سعر الجبن الفلمنك، سعر الجبنة الشيدر؛ وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

انخفاض أسعار الجبن الأبيض في الأسواق

وانخفضت أسعار الجبن الأبيض «أصناف متعددة» بنحو 15 جنيها عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبن الأبيض نحو 125.7 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبن الأبيض من 75 جنيهًا إلى 150 جنيهًا.

ارتفاع يصل لـ 62 جنيهًا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

أسعار اللحوم اليوم، سجلت أسعار اللحوم ارتفاعًا ملحوظا في الأسواق اليوم؛ وتراوحت الارتفاعات بين 5 و62 جنيهًا في الكيلو، وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار اللحمة اليوم في الأسواق

«فيتو» تستعرض سعر اللحوم اليوم في الأسواق، وتشمل سعر لحوم الكندوز، أسعار اللحمة الضاني، سعر اللحوم البتلو؛ في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

ارتفاع سعر اللحمة الضاني الصافي بالأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 426.1 جنيها، بارتفاع 7 جنيهات عن سعرها السابق، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 400 جنيه إلى 450 جنيهًا للكيلو في أسواق المحافظات.

أسعار اللحمة الضاني بالعظم في الأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 423.3 جنيه، بارتفاع 22 جنيها عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظم ما بين 400 جنيه إلى 450 جنيهًا في أسواق المحافظات.

أسعار اللحمة البتلو في أسواق المحافظات

وفقًا لرصد البوابة الحكومية، ارتفعت أسعار اللحوم البتلو الصافي نحو 32 جنيهًا، إذ بلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 432.5 جنيه في الأسواق.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم بين أقل سعر لها بلغ نحو 360 جنيهًا و480 جنيهًا أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.

سعر كيلو اللحمة “البتلو” بالعظم في الأسواق

ووفقًا لرصد البوابة الحكومية، سجلت أسعار اللحوم البتلو بالعظم ارتفاعًا يقدر بـ 62 جنيهًا في الكيلو، إذ بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في أسواق المحافظات نحو 450 جنيهًا، وسجل سعر كيلو اللحوم الحمراء بالعظم أقل سعر لها نحو 400 جنيه؛ مقابل أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم 480 جنيهًا في الأسواق.

حسن الخطيب يبحث مع وزير الصناعة المغربي تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة

قام المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بزيارة للمملكة المغربية الشقيقة التقى خلالها رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة بالمملكة المغربية، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة وعدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، وذلك بحضور السيد عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف بالتجارة الخارجية، وأحمد نهاد عبد اللطيف، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المغربية والدكتورة أماني الوصال وكيل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وسليمان خليل مدير مكتب التمثيل التجاري في المغرب.

وقال الوزير: إن اللقاء استهدف تعظيم حركة التجارة البينية بين البلدين الشقيقين وتيسير عملية التبادل التجاري بين الدولتين.

وأضاف «الخطيب» أن زيارته للمملكة المغربية ترجع إلى العلاقات الطيبة بين البلدين، وتنم على عمق العلاقات القوية والمتينة التي تعزز التعاون في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها بين البلدين، والتي يعكسها التوافق في الرؤى في أغلب المحافل الدولية التي تربط البلدين سويًا، مؤكدا على العلاقات المتميزة والمبنية على التفاهم العميق بين البلدين، وذلك في إطار ما تكنه القيادة السياسية والشعب المصري لنظيره المغربي من تقدير كبير.

بتخفيضات تصل لـ 31%، تعرف على أسعار الزبادي

أسعار الزبادي استعدادًا لأول سحور في رمضان 2025، بالتزامن مع استعدادات المواطنين لبدء شهر رمضان المبارك، بشراء مستلزمات سحور رمضان، التي من أولوياتها شراء الزبادي، إذ يزيد الاستهلاك على تناول الزبادي في الشهر الكريم، حيث قدمت المحال التجارية والسلاسل الغذائية تخفيضات على أسعار الزبادي.

تخفيضات تصل لـ 31% على سعر الزبادي

وتراوحت التخفيضات على أسعار الزبادي بين 6 و31%، وشملت جميع أنواع الزبادي، التي منها اليوناني والطبيعي والفواكه.

غرفة القاهرة التجارية تبحث مع وزارة المالية توطين صناع الهواتف المحمولة

عقدت شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بغرفة القاهرة التجارية اجتماعا موسعا بحضور ممثلي وزارة المالية وبمشاركة عدد من كبار ممثلي الشركات المصنعة للهواتف المحمولة بالسوق المصري لمناقشة التحديات والمشاكل التي تواجه هذا القطاع والمشتركة مع وزارة المالية منها سرعة الافراج الجمركي في ظل توجهات الدولة لتوطين الصناعات من بينها صناعة الهواتف المحمولة.

جاء ذلك في حضور إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية ورئيس الشعبة العامة للاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال الدكتور كريم غنيم رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بغرفة القاهرة، إن هذا الاجتماع تم الترتيب له لمناقشة زيادة سبل التعاون مع وزارة المالية عن طريق الغرفة لتسهيل إجراءات الافراج والتخليص الجمركي والسعي لحل أي معوقات وتحديات تواجه هذا القطاع.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 28 فبراير 2025 وهذا العيار يسجل 4090 جنيها

سعر جرام الذهب، تنشر "فيتو" أسعار الذهب اليوم الجمعة 28 فبراير 2025 وفق آخر تحديث بالأسواق ومحال الصاغة، بعد أن شهدت أسعار المعدن الأصفر تراجعًا بنحو 30 جنيهًا بجميع الأعيرة بختام تعاملات أمس الخميس 27 فبراير 2025 داخل الأسواق.

أسعار الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4674 جنيهًا “بيع“، 4651.5 جنيه ”شراء".

أسعار الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4090 جنيهًا ”بيع"، 4070 جنيهًا “شراء”

أسعار الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3505 جنيهات “بيع”، 3488.5 جنيها “شراء”

غرفة الرعاية الصحية: خطة لتطوير القطاع الصحي الخاص

أكد الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، أن الغرفة تتبنى خطة طموحة للتدريب والتأهيل بهدف رفع كفاءة المنشآت الصحية الخاصة وتمكينها من مواكبة المعايير العالمية في تقديم الخدمات الطبية.

وأوضح أن هذه الخطة تشمل إتاحة خصومات كبيرة لأعضاء الغرفة على برامج التدريب المتخصصة، ومنها برنامج "جهار"، الذي يعزز قدرات المؤسسات الطبية على تحسين خدماتها وإدارتها بكفاءة، وكذلك دورة تدريبية متكاملة عن اعتماد الـ (تيموس) المؤهل للسياحة العلاجية.



تعديل بجميع المكاتب، البريد تعلن عن مواعيد العمل خلال شهر رمضان

قررت الهيئة القومية للبريد تعديل مواعيد العمل بجميع مكاتب البريد والأكشاك البريدية والسيارات المتنقلة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عمل بعض المكاتب يومي الجمعة والسبت، إلى جانب عمل المكاتب الرئيسية لفترات ليلية وذلك بهدف التيسير على المواطنين خلال شهر رمضان.

مواعيد عمل مكاتب البريد

قالت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن الهيئة اتخذت كافة التدابير والإجراءات التي تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على الخدمات التي يقدمها البريد المصري خلال شهر رمضان المبارك.

تقرر تعديل مواعيد العمل بجميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، والتي يصل عددها إلى أكثر من ٤٦٠٠ مكتب بريد، بالإضافة إلى سيارات البريد المتنقلة والأكشاك البريدية، لتبدأ فترة العمل الصباحية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، على أن تعمل جميع المكاتب الرئيسية والأكشاك البريدية وسيارات البريد المتنقلة بجميع المحافظات فترة عمل مسائية حتى الساعة الرابعة عصرًا.

بدء التقديم على حجز 2172 قطعة أرض صناعية غدًا

أعلنت وزارة الصناعة عن مد فترة التقديم على الطرح التاسع للأراضي الصناعية المرفقة، وعددها ٢١٧٢ قطعة ارض والتي دعت الوزارة المستثمرين للتقدم عليها عبر منصة مصر الصناعية الرقمية حتى يوم 10 مارس (بدلا من يوم 7 مارس كما كان مقررا).

وقالت وزارة الصناعة إن ذلك استجابة لطلبات المستثمرين ومراعاة ً لمزامنة الطرح مع أولى ايام شهر رمضان المبارك وتغيير مواعيد العمل في بعض الجهات الحكومية والبنوك، ما يتيح فرصة اكبر ومزيدا من الوقت أمام المستثمرين للتقدم على الأراضي المطروحة واستيفاء المستندات المطلوبة.

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