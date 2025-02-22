السبت 22 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الكندوز يواصل الارتفاع، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

أسعار اللحمة
أسعار اللحمة

أسعار اللحوم اليوم، سجلت أسعار اللحوم تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار اللحمة اليوم في الأسواق

«فيتو» تستعرض سعر اللحوم اليوم في الأسواق، وتشمل سعر لحوم الكندوز، أسعار اللحمة الضاني، سعر اللحوم البتلو؛ في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

<strong>أسعار اللحمة</strong>
أسعار اللحمة

ارتفاع سعر اللحمة الضاني الصافي بالأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 428.7 جنيه، بارتفاع 10 جنيهات عن سعرها السابق، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 360 جنيهًا إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

 أسعار اللحمة الضاني بالعظم في الأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 388 جنيهًا، بانخفاض 22 جنيهًا عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظم ما بين 320 جنيهًا إلى 450 جنيهًا في أسواق المحافظات.

<strong>أسعار اللحمة</strong>
أسعار اللحمة

أسعار اللحمة البتلو في أسواق المحافظات

وفقًا لرصد البوابة الحكومية، ارتفعت أسعار اللحوم البتلو الصافي نحو 5 جنيهات، إذ بلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 433.1 جنيه في الأسواق.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم بين أقل سعر لها بلغ نحو 360 جنيهًا و500 جنيه أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.

 سعر كيلو اللحمة “البتلو” بالعظم في الأسواق

ووفقًا لرصد البوابة الحكومية، سجلت أسعار اللحوم البتلو بالعظم انخفاضًا يقدر بـ 21.5 جنيه في الكيلو، إذ بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في أسواق المحافظات نحو 409.6 جنيه، وسجل سعر كيلو اللحوم الحمراء بالعظم أقل سعر لها نحو 350 جنيها؛ مقابل أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم 480 جنيهًا في الأسواق.

<strong>أسعار اللحمة</strong>
أسعار اللحمة

 سعر كيلو اللحمة الكندوز الكبير في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 380.8  جنيه، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق، وتتراوح أسعار اللحوم الكندوز كبيرة السن ما بين 350 جنيهًا و400 جنيه.

 سعر اللحوم كندوز صغير في الأسواق

بلغ متوسط سعر لحم كندوز صغير السن نحو 395.7 جنيه في الأسواق، بارتفاع 4 جنيهات عن سعرها السابق، فيما سجل أقل سعر للكيلو اللحوم الكندوز صغيرة السن نحو 330 جنيهًا للكيلو في الأسواق، فيما يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 500 جنيه.

<strong>أسعار اللحمة</strong>
أسعار اللحمة

ارتفاع سعر كيلو اللحمة الكندوز متوسط السن في الأسواق

وفيما يخص سعر اللحم الكندوز متوسط السن، فسجل ارتفاعًا يقدر بـ 2.5 جنيه عن سعره السابق، إذ سجل متوسط سعر لحم كندوز قدره نحو 396.7 جنيه في الأسواق، فيما بلغ سعر كيلو لحم كندوز متوسط السن 350 جنيهًا أقل أسعار له في الأسواق، يبلغ أعلى سعر لكيلو لحوم كندوز متوسط السن نحو 450 جنيها في الأسواق.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار اللحوم اسعار اللحوم اليوم سعر اللحوم سعر اللحوم اليوم أسعار اللحمة اليوم أسعار اللحمة سعر كيلو لحوم اسعار كيلو لحوم اسعار اللحم أسعار اللحم اليوم كيلو لحوم لحم كندوز لحم بتلو لحم ضاني سعر اللحمة سعر اللحمة اليوم كيلو لحمه

الأكثر قراءة

السوشيال ميديا تنتفض ضد طبيبة مستشفى أشمون بعد إشادة وزير الصحة بها، ما القصة؟

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من الملاحة بالبحرين الأحمر والمتوسط

بن شرقي يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى الزمالك

شاهد تيفو جماهير الزمالك في مباراة الأهلي

بعد إنكاره لقاء وزير الخزانة الأمريكي وزيلينسكي، مستشار باليونسيف يكشف مرضا يصيب ترامب

بعد انفصال 5 عربات بضاعة، توقف حركة القطارات في سوهاج

المغاربة كلمة السر، تعادل مثير بين الأهلي والزمالك في القمة 129

بنتايك يسجل هدف التعادل للزمالك في مرمى الأهلي

منوعات

المزيد

الأوراق النقدية السورية تغطي طريق دمشق حلب، ما القصة؟

عصابة تسرق صندوق تبرعات للمرضى في العراق

فتاة تدخل في غيبوبة أثناء تزلجها على الجليد

روبوت مطوّر بعضلات اصطناعية يثير الدهشة والجدل (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

سعر كيلو السكر اليوم السبت في الأسوق

سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم السبت 22/2/2025

أسعار الذهب في عمان اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

مواعيد أتوبيسات النقل العام خلال شهر رمضان 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز أداء صلاة التراويح في المنزل؟

شوقي علام يوضح حالات إباحة الفطر في رمضان (فيديو)

ما الفرق بين لفظي الصوم والصيام؟، دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية