دراسة حديثة: تناول الزبادي مرتين في الأسبوع يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون

أظهرت الدراسة حديثة أن تناول حصتين على الأقل من الزبادي أسبوعيًا يساعد على الحماية من السرطان في جزء معين من القولون.

وأكدت الدراسة التي نشرت في مجلة “Gut Microbes” الطبية، إن الأشخاص الذين تناولوا حصتين أو أكثر من الزبادي أسبوعيًّا يميلون إلى انخفاض معدلات الإصابة بسرطان القولون القريب الإيجابي لبكتيريا “Bifidobacterium”، وهو نوع من البكتيريا الموجودة في الزبادي.

وقال الباحثون في بيان صحفي إن سرطان القولون القريب يحدث على الجانب الأيمن من القولون ويمكن أن تكون نتائج البقاء على قيد الحياة أسوأ من السرطانات في القولون البعيد على الجانب الأيسر.

يأتي هذا الاكتشاف في الوقت الذي ترتفع فيه معدلات سرطان القولون والمستقيم لدى الشباب بمعدل ينذر بالخطر، وفقًا لتقرير صدر عام 2023 من الجمعية الأمريكية للسرطان.

تفاصيل الدراسة

يبدو أن الزبادي يغير ميكروبيوم الأمعاء، مما له تأثير وقائي ضد السرطان، وفقًا للدراسة، ويستند هذا الاكتشاف إلى بحث سابق يربط بين استهلاك الزبادي المنتظم والصحة العامة للجهاز الهضمي وانخفاض خطر الإصابة بأمراض صحية مثل هشاشة العظام والسكري.

وقال أندرو تشان، رئيس وحدة علم الأوبئة السريرية والترجمية في مستشفى ماساتشوستس العام، والمؤلف المشارك في الدراسة، في البيان الصحفي: "تضيف هذه الدراسة إلى الأدلة المتزايدة التي توضح العلاقة بين النظام الغذائي، وميكروبيوم الأمعاء، وخطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، وهي توفر وسيلة إضافية للتحقيق في الدور المحدد لهذه العوامل في خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بين الشباب".

قام الباحثون بتحليل البيانات الصحية التي تم جمعها على مدى ثلاثة عقود على الأقل لأكثر من 100000 ممرضة مسجلة و51000 من المتخصصين في الرعاية الصحية من الذكور. وفقًا للبيان الصحفي، طُرح على المشاركين في الدراسة العديد من الأسئلة حول صحتهم، بما في ذلك متوسط ​​​​الاستهلاك اليومي للزبادي العادي والمنكه ومنتجات الألبان الأخرى.

ولم تحدد الدراسة أيضًا ما إذا كان الزبادي المنكه أو العادي أكثر فعالية في توفير الفوائد الصحية، على الرغم من أن خبراء التغذية يقولون عمومًا إن الزبادي العادي الذي يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون ولا يحتوي على سكر مضاف هو الخيار الأكثر صحة.

ولم تجد الدراسة أن تناول الزبادي يؤدي إلى انخفاض عام في خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بشكل عام وإنما في مقدمته فقط.

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