انطلاق معرضَ "إيچبت ستيتش آند تكس" الخميس المقبل

ينطلق يوم الخميس القادم معرض "إيچبت ستيتش آند تكس" برعاية غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية والذي يعد أكبر معرض لصناعة النسيج والأقمشة والملابس الجاهزة في مصر ويستمر حتى 23 من الشهر ذاته، في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

ويهتم المعرض بصناعة النسيج والغزل والملابس الجاهزة بدءا من الخامات ومستلزمات الانتاج ومرورا بالماكينات وانتهاءا بالمنتج النهائي من أقمشة وغزول.

وتضم الدورة الحالية كافة تخصصات ماكينات الغزل والنسيج و صالة كاملة للأقمشة والخيوط وتضم حوالي 300 عارض من أكبر المصانع في مصر والصين وتركيا والهند وأوزبكستان وتعكس أحدث الابتكارات والخامات في الاقمشة.

كما سيقام خلال أيام المعرض مؤتمرا لأحدث ماتوصلت لإليه الصناعة في صناعة النسيج والأقمشة والطباعة الرقمية على الأقمشة وكذلك سيكون اليوم الأخير لعرض نتائج مسابقة تصميمات أقمشة الجينزوالذي شارك فيها طلبة (6) جامعات مصرية لإنتاج جيل جديد من المصممين وتوزيع جوائزعلى الفائزين.

ويرجع الهدف من إقامة المعرض إلى تعزيز مكانة مصر كمركز رئيسي لصناعة النسيج والملابس الجاهزة، خاصة مع افتتاح أكبر مصنع نسيج في العالم بمدينة المحلة خلال العام الجاري و في ظل توقعات بنمو قطاع ماكينات النسيج في مصر بمعدل 6.4% سنويًا، مما يُشكّل فرصة ذهبية للشركات للابتكار والتوسع والتواصل مع أسواق العالم وزيادة فرص التصدير.

وتحرص الغرفة علي دعم وتشجيع جميع المعارض المتخصصة في قطاع الملابس والمفروشات وكذلك الأبحاث والدراسات في كافة تخصصات قطاع الملابس لما لها من أهمية في زيادة وتنشيط المبيعات وتوفير فرص العمل للشباب والترويج للمنتجات والصناعات المصرية داخليا وخارجيا بالتنسيق مع مختلف الهيئات والجهات الحكومية.

كما أن مشاركة عارضين ومشترين من دول صديقة يساهم في تعزيز مكانة مصر الخارجية كمركز اقليمي لصناعة الملابس الجاهزة خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية الحالية.



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