توقعات بزيادة استهلاك الزبادي إلى 5 كيلو للفرد خلال شهر رمضان

ترتفع معدلات استهلاك المنتجات الغذائية خلال شهر رمضان المبارك وبالأخص منتجات الألبان والزبادي؛ حيث يعد الزبادي أحد أهم السلع التي تشهد أعلى معدلات الاستهلاك مقارنة بباقي شهور العام.

زيادة معدلات استهلاك الألبان خلال شهر رمضان

وأكد هشام رضوان، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، ان صناعة الألبان تعد من أهم الصناعات الغذائية في مصر والتي تشهد تطورا ملحوظا.

وأشار إلى زيادة معدلات استهلاك الألبان والزبادى خلال شهر رمضان المبارك، حيث انه يعتبر من اهم السلع الغذائية الأكثر استهلاكا خلال الشهر الكريم، لافتا إلى أن سوق الزبادي في مصر يشهد زيادة ضعف أو ضعفين عن الاستهلاك في الأوقات العادية حيث يصل متوسط الاستهلاك إلى 2.5 كيلو جرام للفرد، ومن المتوقع ان يرتفع ذلك إلى 5 كيلو في رمضان.

واوضح ان هناك تحسن في القدرة الشرائية بالسوق المصري و يأتى ذلك في ظل طرح منتجات جديدة تتناسب مع القدرة الشرائية مما يساهم في تحقيق نسب نمو جيدة فى هذا القطاع.

وعن استعدادات القطاع الخاص والشركات المنتجة للشهر الكريم، قال رضوان، ان الشركات المنتجة تحرص على اتباع خطة متكاملة لاستقبال شهر رمضان، من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية وزيادة قدرات التوزيع والتسويق، فضلا عن طرح العروض الترويجية لزيادة القدرة الشرائية للمستهلكين، وذلك من خلال تقديم “عروض متعلقة بالعبوات العائلية” وذلك لتلبية الطلب المتزايد، موضحا ان هذا الامر يتناسب مع طبيعة الاستهلاك خلال الشهر الكريم والذى يشهد معدلات استهلاك عالية على الزبادى.

توقعات اسعار الزبادى خلال الشهر الكريم

وعن توقعات اسعار الزبادى خلال الشهر الكريم، قال رضوان انه من المتوقع استقرار أسعار الزبادي خلال شهر رمضان، على الرغم من الزيادة الكبيرة في معدلات الاستهلاك، ويأتى ذلك نتيجة الاستعداد المسبق من الشركات المنتجة من خلال زيادة الانتاج وخطط التوريد والتوزيع والتي تضمن توافر المنتجات بكميات كافية لتلبية الطلب المتزايد.

واشار الى اهمية العمل على تطوير الصناعة المصرية فضلا على ضرورة التوسع في الأسواق الخارجية مما ينعكس على زيادة معدل الصادرات المصرية خاصة

الحكومة تعلن استعداداتها لشهر رمضان

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن حزمة من الإجراءات الاستثنائية استعدادًا لشهر رمضان المبارك، لضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الحالة التموينية في جميع المحافظات، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين بسهولة ويسر خلال الشهر الكريم.

تتابع الوزارة إقامة معارض أهلًا رمضان، والتي تهدف إلى توفير المنتجات بأسعار تنافسية وأقل من نظيراتها في الأسواق المحلية، مع التأكيد على ضمان جودتها.

تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية

من ناحية أخرى، أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة تعمل على تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية مثل الزيت، السكر، والأرز، وتوفيرها بكميات كبيرة لضمان تلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان.

وأشار وزير التموين إلى أن الوزارة تتابع يوميًا حركة الأسواق لضمان استقرار الأسعار ومنع حدوث أي نقص في السلع، مع التأكيد على التعاون المستمر مع القطاع الخاص لتوفير المنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.