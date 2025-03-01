جلسة صلح تحولت إلى فخ شيطاني.. القصة الكاملة لاحتجاز عامل وإجباره على توقيع 11 إيصال أمانة بالسلام.. الممتهمون وثقوا الجريمه بمقطع فيديو.. وخبير قانوني يوضح العقوبة

لم يكن يتخيل العامل البسيط أن لقاءً لحل نزاع مالي سيتحول إلى كابوس مرعب داخل شقة مغلقة ب،مدينة السلام، حيث وقع ضحية مؤامرة دنيئة خطط لها زملاؤه بدهاء، فبعد تعثره في سداد قرضٍ بسيط، استدرجوه بحيلة "جلسة الصلح"، ليجد نفسه مقيدًا بالحبال، محاصرًا بين أربعة رجال أجبروه على التوقيع على 11 إيصال أمانة تحت التهديد، موثقين جريمتهم بمقطع فيديو، لكن القدر كان له رأي آخر، فبفضل بلاغ من الأهالي، تحركت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بسرعة، لتكشف الستار عن تفاصيل الواقعة المثيرة.

كيف تم تنفيذ الخدعة، وما الذي دار داخل شقة مدينة السلام، إليكم القصة الكاملة كما رواها المتهمون بأنفسهم.

الخدعة الشيطانية لاستدراج عامل داخل شقة السلام

بدأت القصة عندما اقترض المجني عليه مبلغًا ماليًا من اثنين من المتهمين، بعد أن وعدهم بالسداد خلال فترة زمنية محددة، إلا أن الظروف المالية العصيبة التي مر بها جعلته غير قادر على الإيفاء بالتزامه، ما دفع الدائنين إلى البحث عن وسيلة لاسترداد أموالهم، لكن بطريقة غير قانونية.

اتفق المتهمان على استدراج المجني عليه بحجة عقد جلسة صلح، وأوهموه بأنهم يريدون التفاهم معه بشأن مهلة جديدة للسداد، لم يكن الضحية يعلم أن هذه الدعوة ما هي إلا فخ محكم، حيث أعدا شقة مستأجرة لتنفيذ خطتهما، واستعانا باثنين آخرين للمساعدة في الإيقاع به.

من جلسة صلح إلى ليلة رعب داخل شقة السلام

عندما وصل المجني عليه إلى الشقة، تفاجأ بتغير الأجواء، حيث سرعان ما انقض عليه المتهمون، وقاموا بتقييده بالحبال، ليبدأوا سلسلة من التهديدات والضغوط النفسية لإجباره على توقيع 11 إيصال أمانة على بياض، لم يكتفوا بذلك، بل قاموا بتصويره أثناء توثيق الواقعة بالفيديو، كوسيلة لابتزازه لاحقًا ومنعه من التراجع أو الإبلاغ عنهم.

بلاغ الأهالي ينقذ عامل في اللحظة الأخيرة

وسط صرخات المجني عليه ومحاولاته البائسة للنجاة، التقط بعض الأهالي صوت الاستغاثة، وسرعان ما سارعوا إلى إبلاغ قسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة، وعلى الفور تحركت قوة من مباحث القاهرة إلى موقع البلاغ، حيث تمت مداهمة الشقة وضبط المتهمين الأربعة متلبسين بالجريمة.

لحظة القبض، أدلة دامغة وشهادات صادمة

بداخل شقة السلام، عثر رجال الشرطة على المجني عليه مقيدًا بالحبال في حالة انهيار تام، كما تم العثور على 11 إيصال أمانة مذيلة بتوقيعه، إلى جانب سلاح أبيض وحبل يعتقد أنه استخدم في عملية التقييد، ولم يقتصر الأمر على ذلك، فقد تبين بعد فحص هاتف أحد المتهمين وجود مقطع فيديو يوثق لحظة إجبار الضحية على التوقيع، وهو ما عزز الأدلة ضد الجناة.

اعترافات المتهمين أمام جهات التحقيق

أمام رجال المباحث، انهار المتهمون واعترفوا بتفاصيل الواقعة كاملة، مؤكدين أن هدفهم كان إجبار المجني عليه على توثيق الدين بإيصالات أمانة، لضمان استرداد أموالهم، وأيد جميع المتهمين أقوال زميلهم الأول، ليتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

المصير المحتوم في انتظار العدالة

وقال الخبير القانوني إسلام على سلامة المحامي، أن المتهمين يواجهون تهم الاحتجاز غير القانوني، والابتزاز، والتهديد، والإكراه على التوقيع.

وأضاف، إن القانون المصري يعاقب على جريمة إكراه وتهديد شخص ما على توقيع سندات أو إيصالات أمانة، حيث إن الإكراه بشقيه المعنوي والمادي قد توفر كجريمة توجب إنفاذ العقوبة، وذلك طبقا لمواد قانون العقوبات المنصوص عليها.

وأكد الخبير القانوني، أن المادة 325 من قانون العقوبات، تنص على أن «كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سندًا مثبتًا أو موجدًا لدين أو تصرف أو براءة أو سندًا ذا قيمة أدبية أو اعتبارية أو أوراقًا تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية أو أكره أحدًا بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 15 سنة».

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