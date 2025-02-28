غزل المحلة يتقدم على إنبي بثنائية في الشوط الأول

تقدم فريق نادي غزل المحلة على نظيره إنبي بهدفين نظيفين في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما اليوم على استاد المحلة ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسجل محمد بن حمودة هدف غزل المحلة الأول في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول، ثم أضاف عبده يحيى الهدف الثاني في الدقيقة 2+45.

تشكيل غزل المحلة أمام إنبي

وجاء تشكيل غزل المحلة كالتالي:

حارس المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: محمد جابر - عمرو الجزار - أحمد كاستيلو - يحيى زكريا.

خط الوسط: محمد بنشرقي - مورو توريه - محمد أشرف.

خط الهجوم: رشاد العرفاوي - محمد بن حمودة - عبده يحيى.

تشكيل إنبي أمام غزل المحلة

فيما جاء تشكيل إنبي كالتالي:

حارس المرمى: بودي سمير.

خط الدفاع: أحمد صبيحة - أحمد كالوشا - محمد حامد - مصطفى دويدار.

خط الوسط: زياد كمال - أحمد العجوزـ محمد سيمر عبد الوهاب - محمد شريف حتحوت - شريف كابو.

المهاجم: أحمد زكي.

ترتيب إنبي بالدوري

ويحتل فريق إنبي المركز الـ17 برصيد 12 نقطة جمعها من فوزين و6 تعادلات و7 هزائم.

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