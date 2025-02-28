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رياضة

تعرف على تشكيل إنبي أمام غزل المحلة في الدوري المصري

تشكيل إنبي أمام غزل
تشكيل إنبي أمام غزل المحلة

 أعلن محمد إسماعيل المدير الفني لفريق نادي إنبي تشكيلة فريقه أمام غزل المحلة باستاد المحلة في الرابعة مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. 

تشكيل إنبي أمام غزل المحلة 

مباراة غزل المحلة وإنبي بالدوري

 وسافر فريق إنبي أمس الخميس إلى المحلة للدخول في معسكر مغلق حتى اليوم الجمعة لمواجهة غزل المحلة ببطولة الدوري الممتاز.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي الفوز على سموحة بهدف دون رد فى الجولة الخامسة عشر من الدوري.

 

ترتيب إنبي وغزل المحلة بالدوري 

 ويحتل فريق إنبي المركز  الـ 17 برصيد 12 نقطة ولم يحقق سوى فوزين و6 تعادلات و7 هزائم.

 

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك وزد 

1- الأهلي 36 نقطة 
2- بيراميدز 36 نقطة 
3- الزمالك 29 نقطة 
4- المصري البورسعيدي 27 نقطة 
5- البنك الأهلي 26 نقطة 
6- حرس الحدود 22 نقطة 
7- فاركو 22 نقطة 
8- سيراميكا كليوباترا 21 نقطة 
9- طلائع الجيش 21 نقطة 
10- زد اف سي 20 نقطة 
11- بتروجيت 19 نقطة 
12- الاتحاد السكندري 18 نقطة 
13- سموحة 17 نقطة 
14- الجونة 16 نقطة 
15- غزل المحلة 14 نقطة 
16- الإسماعيلي 13 نقطة 
17- إنبي 12 نقطة 
18- مودرن سبورت 9 نقاط

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