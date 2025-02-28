تشكيل غزل المحلة أمام إنبي في الدوري الممتاز

أعلن بابا فاسيليو المدير الفني لفريق نادي غزل المحلة تشكيلة فريقه أمام إنبي باستاد المرحلة في المباراة المقرر إقامتها في الرابعة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل غزل المحلة أمام إنبي

تشكيل إنبي أمام غزل المحلة

استعدادات إنبي لمباراة المحلة

وسافر فريق إنبي أمس الخميس إلى المحلة للدخول في معسكر مغلق حتى اليوم الجمعة لمواجهة غزل المحلة ببطولة الدوري الممتاز.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي الفوز على سموحة بهدف دون رد فى الجولة الخامسة عشر من الدوري.

ترتيب إنبي بالدوري

ويحتل فريق إنبي المركز الـ17 برصيد 12 نقطة جمعها من فوزين و6 تعادلات و7 هزائم.

ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك وزد

1- الأهلي 36 نقطة

2- بيراميدز 36 نقطة

3- الزمالك 29 نقطة

4- المصري البورسعيدي 27 نقطة

5- البنك الأهلي 26 نقطة

6- حرس الحدود 22 نقطة

7- فاركو 22 نقطة

8- سيراميكا كليوباترا 21 نقطة

9- طلائع الجيش 21 نقطة

10- زد اف سي 20 نقطة

11- بتروجيت 19 نقطة

12- الاتحاد السكندري 18 نقطة

13- سموحة 17 نقطة

14- الجونة 16 نقطة

15- غزل المحلة 14 نقطة

16- الإسماعيلي 13 نقطة

17- إنبي 12 نقطة

18- مودرن سبورت 9 نقاط

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