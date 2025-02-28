الجمعة 28 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

إعدام مسنة خطفت وباعت 17 طفلا بالصين، ما القصة؟

أرشيفية، فيتو
أرشيفية، فيتو

أعلنت النيابة الشعبية العليا في الصين عن تنفيذ حكم الإعدام بحق سيدة تبلغ من العمر 61 عاما قامت مع شركائها بخطف وبيع 17 طفلا.

خطف وبيع 17 طفلا

وبحسب شبكة "روسيا اليوم"، جاء في بيان نشر على موقع النيابة: “بعد مصادقة المحكمة الشعبية العليا على حكم الإعدام، قامت المحكمة الشعبية المتوسطة في مدينة غوييانغ بمقاطعة قويتشو بتنفيذ حكم الإعدام بحق السيدة في 28 فبراير”.

أظهرت عدم اكتراث بالضحايا ولم تبد أي ندم خلال المحاكمة

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "شينخوا" أن المحكمة أثبتت أن السيدة قامت مع شركائها بين عامي 1993 و2003 بخطف 17 طفلا من مقاطعات قويتشو ويوننان ومدينة تشونغ تشينغ، وبيعهم في مقاطعة خبي.

من جهتها، ذكرت صحيفة "شينجينغ باو" أن السيدة أظهرت عدم اكتراث بالضحايا ولم تبد أي ندم خلال المحاكمة.

ووفقا للصحيفة، فإن أول من باعته السيدة كان طفلها، وفي عام 2004، تم القبض عليها بتهمة خطف وبيع الأطفال، لكنها تمكنت من انتحال شخصية أخرى، مما أدى إلى الحكم عليها بالسجن لمدة 8 سنوات فقط.

وفي أكتوبر 2024، أصدرت محكمة في مقاطعة قويتشو جنوب الصين حكما بالإعدام بحقها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النيابة الشعبية العليا في الصين النيابة الشعبية الصين غوييانغ قويتشو

مواد متعلقة

قاتل المدن، ناسا ترفع احتمالات اصطدام الكويكب 2024 YR4 بالأرض

خطر ورعب قرب مصر، ناسا تكشف عن 9 دول يهددها كويكب يحدث انفجار يعادل 100 ضعف قوة قنبلة هيروشيما

باحثون يكتشفون سبب الانحناء غير العادي لسطح الأرض في العراق

باحثون يطورون روبوت ذكي لتنظيف المنازل والعمل في المصانع
ads

الأكثر قراءة

حماس تعلن استعدادها التنازل عن إدارة غزة مقابل شرط واحد

4 قرارات جمهورية هامة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة لتخفيف العبء عن المواطنين

أخبار مصر: استطلاع هلال رمضان، مفاجأة من والدة آية عادل عن مصرعها بالأردن، أول ظهور لـ ريكو، حادث مروع بالمنيا، ارتفاع الذهب

حالة الطقس أول أيام رمضان، معتدل نهارا شديد البرودة ليلا

ارتفاع سعر الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 28 فبراير 2025 (آخر تحديث)

الرعاية الصحية: منح خصم للعاملين بالهيئة على أسعار الخدمات الطبية بنسبة 50% لأقارب الدرجة الأولى

بكام كيلو السكر اليوم الجمعة بالأسواق

مقلق قبل رمضان، ارتفاع ملحوظ في سعر الفراخ اليوم الجمعة بالأسواق

منوعات

المزيد

إعدام مسنة خطفت وباعت 17 طفلا بالصين، ما القصة؟

في واقعة غريبة، إلغاء مباراة في الدوري الألماني بسبب "عضة في منطقة حساسة"

من ديكتاتور إلى أحترمه، كيف تغيرت نظرة ترامب عن زيلينسكي بعد إتمام صفقة المعادن (فيديو)

في 3 ثوان، لحظة انهيار مروع لمركز إطفاء في نيويورك (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو السكر اليوم الجمعة بالأسواق

سعر الأرز اليوم الجمعة بالأسواق

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

نشاط مكثف للجامع الأزهر خلال شهر رمضان (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

يفطر ولا يفطر، دليلك للإجابة على أبرز أسئلة الصيام خلال شهر رمضان

دعاء الجمعة الأخيرة من شعبان ردده

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 28 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية