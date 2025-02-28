إعدام مسنة خطفت وباعت 17 طفلا بالصين، ما القصة؟

أعلنت النيابة الشعبية العليا في الصين عن تنفيذ حكم الإعدام بحق سيدة تبلغ من العمر 61 عاما قامت مع شركائها بخطف وبيع 17 طفلا.

خطف وبيع 17 طفلا

وبحسب شبكة "روسيا اليوم"، جاء في بيان نشر على موقع النيابة: “بعد مصادقة المحكمة الشعبية العليا على حكم الإعدام، قامت المحكمة الشعبية المتوسطة في مدينة غوييانغ بمقاطعة قويتشو بتنفيذ حكم الإعدام بحق السيدة في 28 فبراير”.

أظهرت عدم اكتراث بالضحايا ولم تبد أي ندم خلال المحاكمة

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "شينخوا" أن المحكمة أثبتت أن السيدة قامت مع شركائها بين عامي 1993 و2003 بخطف 17 طفلا من مقاطعات قويتشو ويوننان ومدينة تشونغ تشينغ، وبيعهم في مقاطعة خبي.

من جهتها، ذكرت صحيفة "شينجينغ باو" أن السيدة أظهرت عدم اكتراث بالضحايا ولم تبد أي ندم خلال المحاكمة.

ووفقا للصحيفة، فإن أول من باعته السيدة كان طفلها، وفي عام 2004، تم القبض عليها بتهمة خطف وبيع الأطفال، لكنها تمكنت من انتحال شخصية أخرى، مما أدى إلى الحكم عليها بالسجن لمدة 8 سنوات فقط.

وفي أكتوبر 2024، أصدرت محكمة في مقاطعة قويتشو جنوب الصين حكما بالإعدام بحقها.

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