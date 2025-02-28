والدة آية عادل تكشف مفاجأة في واقعة مصرعها بالأردن، ومكالمة هاتفية قد تغير مجريات القضية

آية عادل، كشفت والدة المصرية آية عادل، التي لقيت مصرعها بعد سقوطها من شرفة مسكنها بالطابق السابع في منطقة لواء الرصيفة شمال شرقي العاصمة الأردنية عمان، تفاصيل جديدة في القضية.

والدة آية عادل تفجر مفاجأة في القضية

وأكدت والدة آية عادل في مقابلة مع العربية/الحدث على أنه من المستحيل أن تنتحر، مؤكدة أن آية كانت فنانة رقيقة ومحبة للحياة.

تعنيف وضرب

وأضافت من مكان إقامتها في عمان أن آية كانت على خلاف مع زوجها كريم خالد، مشيرة إلى أنه كان يعنفها ويضربها بشهادة العديد من الجيران، فضلًا عن بوح ابنتها لها بذلك مرارًا.

كما أشارت إلى أن الزوج يعتقد أنه يمكنه الإفلات من جريمته، بعدما ألمح مرارًا إلى منصبه الدبلوماسي، وفق تعبيرها.

اتصال هاتفي يكشف المستور

وأكدت أن الزوج وفي اتصال هاتفي مع زوج ابنتها الثانية، أقر بشكل غير مباشر بقتلها، إذ قال إنه لم يكن يقصد ذلك، وفق زعمها.

وكانت شقيقة آية شددت أيضا في مقابلة مع العربية.نت على وجود شبهة جنائية في مقتلها، كاشفة أنها كانت تحدثت معها قبل وفاتها بدقائق قليلة، وكانت سعيدة جدًا تجهز لعودتها إلى مصر مرة أخرى.

مصدر أمني يرد

في حين أوضح مصدر أمني أردني أن السيدة المصرية سقطت من شرفة منزلها، بعد خلاف مع زوجها.

كما أشار إلى أن التحقيقات أثبتت من خلال فيديو وثّق الحادثة أن آية أقدمت لوحدها أثناء الخلاف على إلقاء نفسها.

ولا تزال النيابة العامة تحقق في القضية التي أثارت جدلا واسعا في مصر والأردن، وتفحص الفيديوهات.

مصرع آية عادل يثير الجدل



وأثار مصرع آية عادل جدلا واسعا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين انتابتهم حالة من الذهول والحزن على آية، التي لقيت مصرعها في الأردن، حيث كانت تقطن مع زوجها.

بداية حكاية آية عادل ظهرت في يوم الجمعة 14 فبراير، وبعد الظهر سمع جيران آية في الأردن أصوات ارتطام، وفوجئوا بجثة آية ملقاة على الأرض، وقيل إنها ألقت بنفسها من الطابق السابع من إحدى البنايات في الأردن، فلقيت مصرعها في الحال، لكن أهل آية كانت لهم وجهة نظر مغايرة.

أسرة آية عادل تتهم الزوج



بيان أسرة آية أشار إلى "تكرار وقائع مماثلة للزوج مع زيجاته السابقة، زواجه من سيدة روسية، وعلاقته بأخرى بوسنية"، حيث زعم البيان أن "الزوجتين السابقتين للزوج فرتا منه بسبب سلوكه العنيف المفضي إلى القتل"، بحسب بيان أسرة آية.

كما ذكرت الأسرة أن "آية قامت بمحاولة للنجاة من هذه العلاقة، وبحثت عن فرصة عمل، واشتركت في عدة أنشطة فنية، واستأجرت منزلًا آخر.. ووقت الحادث كانت آية تعد الطعام لأطفالها، وهو ما يتعارض مع رواية الزوج حول تخطيطها لإنهاء حياتها" وفقً لبيان الأسرة.



تقرير الطب الشرعي في مصرع آية عادل

تقرير الطب الشرعي المبدئي لمصرع آية كشف أن “الوفاة نتجت عن هذا السقوط”، ووجه أهل آية تهم الضرب والإيذاء لزوجها، كما جاء في تقرير الطب الشرعي، وتفاصيل مهمة تشير إلى إصابات أخرى سبقت حادثة السقوط من النافذة.



وأشار التقرير إلى وجود "جرح قطعي في الجبهة مع كسر في الجمجمة ونزيف شديد، وتعرض الفخذ اليسرى والساق لضرب عنيف باستخدام آلة رادة مثل العصا الحديدية".

شهادة الجيران

وشهد الجيران بوقائع تعذيب سابقة مما أدى إلى احتجاز الزوج، الذي يعمل بمنصب استشاري مع هيئات دولية معنية بقضايا العنف ضد النساء، على ذمة هذه التهم، وفقما جاء في بيان أسرة آية عادل، التي طالبت بفتح تحقيق لاحتمالية أن تكون وفاتها ناتجة هي جريمة "قتل عمد"، وليس تخلصا من النفس، أو قد يكون سقوطًا خطأ، كما ذكر الزوج في تدوينة له عبر الفيس بوك.

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