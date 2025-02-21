لو أدين بالقتل العمد، هل يحاكم زوج آية عادل أمام القضاء الأردني أم المصري؟

كشف الخبير القانوني الدكتور محمود سيد أحمد الحسيني، المحامي، الموقف القانوني بشأن محاكمة زوج آية عادل، بعد اتهامات أسرتها له بالتورط في سقوطها من الطابق السابع لمسكنها في العاصمة الأردنية عمّان.

وقال الدكتور محمود سيد أحمد الحسيني، أنه بعد انتهاء التحقيقات في تلك القضية والكشف عن الحقيقة الكاملة حول تورط الزوج في مقتل آية عادل أم لا، سيتم صدور قرار النيابة بشأن توجيه اتهام رسمي بالقتل العمد للزوج، وسيتم محاكمته أمام القضاء الأردني وفق لقانون والقواعد والتشريعات المعمول بها.



وأضافت الخبير القانوني، انه في حالة إدانته بالتحقيقات يقدم للمحاكمة بتهمه القتل مع سبق الإصرار (العمد) والتي تعرف تعنى توفر العنصر الزماني والنفسي والنية بالقتل، وبحسب قانون العقوبات الأردني فإن عقوبة مرتكب الجريمة تكون الإعدام وفقا للمادة 328 من القانون.



وتابع، أنه وفقا لاتفاقية التعاون القضائي بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية مادة ٢٦ أن تتطلب الجهات القضائية الحصول علي نسخة من التحقيقات للشخص الموجهة إليه الاتهام وطبقا للاتفاقية يجوز لدولة الأردن أن تتولى محاكمته وفق قوانينها وتقوم بتبليغ الحكومة المصرية القرار بعد محاكمته او تقوم بترحيله لمصر لاستكمال التحقيقات ومحاكمته ولكن الأقرب أن تتم محاكمته بالأردن.



مصرع الشابة المصرية آية عادل بالأردن

ولقيت الشابة المصرية آية عادل مصرعها، إثر سقوطها من الطابق السابع لمسكنها في العاصمة الأردنية عمّان، حيث كانت تعيش مع زوجها المصري كريم خالد.



في البداية، أُعلن أن الحادثة كانت انتحارًا، استنادًا إلى تقرير الطب الشرعي الأولي الذي أشار إلى أن الوفاة نتجت عن السقوط.

ونشر الزوج منشورًا على حسابه في "فيسبوك" ناعيًا زوجته، واصفًا إياها بـ"زوجته وأم أولاده" التي فقدت حياتها في "حادث أليم".

تقارير الطب الشرعي عن الحادثة

مع ذلك، أثارت تفاصيل الحادثة جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد مطالبات عائلة آية بإعادة التحقيق مع الزوج.

و أشارت العائلة إلى وجود إصابات سابقة على جسدها، مما يوحي بتعرضها للتعذيب والاعتداء قبل وفاتها.

وكشف تقرير الطب الشرعي اللاحق عن جرح قطعي في الجبهة، كسر في الجمجمة مع نزيف شديد، وآثار ضرب عنيف على الفخذ الأيسر والساق باستخدام أداة حادة، يُعتقد أنها عصا حديدية. هذه الإصابات أثارت الشكوك حول فرضية الانتحار.

ودعمت شهادات الجيران مزاعم العائلة، حيث أكدوا سماعهم لوقائع اعتداء سابقة تعرضت لها آية على يد زوجها. بالإضافة إلى ذلك، تبيّن أن للزوج سجلًا سابقًا من العنف ضد النساء، حيث كان متزوجًا امرأتين أجنبيتين (روسية وبوسنية)، واللتين هربتا بسبب سلوكه العنيف.

كما أشارت تقارير إلى أن آية كانت تحاول الابتعاد عن بيت الزوجية مؤخرًا، إذ بحثت عن فرصة عمل، واستأجرت منزلًا جديدًا، وانخرطت في أنشطة فنية، مما يتعارض مع ادعاء الزوج بأنها كانت تخطط للانتحار.

في ضوء هذه المعطيات، احتجزت السلطات الزوج على ذمة التحقيق بتهم تتعلق بالعنف الأسري. وتطالب عائلة آية ومناصرو حقوق المرأة بإجراء تحقيق شامل وشفاف في القضية، لضمان تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن وفاتها.

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