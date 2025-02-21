ألقت نفسها دون تدخل زوجها، مصدر أمني أردني يكشف تفاصيل جديدة في حادث المصرية آية عادل

نقلت قناة الجزيرة عن مصدر أمني قوله، إن المرأة المصرية - في إشارة إلى أية عادل- تعرّضت قبل أيام للسقوط والوفاة من شرفة منزلها بعد خلاف مع زوجها

تفاصيل جديدة حول مصرع الشابة المصرية أية عادل بالأردن

وأضاف المصدر أن التحقيقات أثبتت ومن خلال فيديو وثّق الحادثة أن السّيدة أقدمت لوحدها أثناء الخلاف على إلقاء نفسها دون تدخل الزوج، حيث أرسلت القضية والفيديوهات للمدعي العام الذي قرر اعتبار السيدة ألقت نفسها، فيما جرى توقيف الزوج عن تهمة الإيذاء البسيط قبل إلقائها لنفسها

وأكد المصدر أن إدارة حماية الأسرة تولت رعاية الطفلين لحين حضور جدهما من مصر واستلامهما.

تصدر حادث مصرع الشابة المصرية آية عادل بالأردن مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وسط مطالبات بضرورة التحقيق في الحادث والوقوف على ملابساته.

مصرع الشابة المصرية أية عادل بالأردن

ولقيت الشابة المصرية آية عادل مصرعها اليوم الجمعة، إثر سقوطها من الطابق السابع لمسكنها في العاصمة الأردنية عمّان، حيث كانت تعيش مع زوجها المصري كريم خالد.

في البداية، أُعلن أن الحادثة كانت انتحارًا، استنادًا إلى تقرير الطب الشرعي الأولي الذي أشار إلى أن الوفاة نتجت عن السقوط.

ونشر الزوج منشورًا على حسابه في "فيسبوك" ناعيًا زوجته، واصفًا إياها بـ"زوجته وأم أولاده" التي فقدت حياتها في "حادث أليم".

تقارير الطب الشرعي عن الحادثة

مع ذلك، أثارت تفاصيل الحادثة جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد مطالبات عائلة آية بإعادة التحقيق مع الزوج.

و أشارت العائلة إلى وجود إصابات سابقة على جسدها، مما يوحي بتعرضها للتعذيب والاعتداء قبل وفاتها.

وكشف تقرير الطب الشرعي اللاحق عن جرح قطعي في الجبهة، كسر في الجمجمة مع نزيف شديد، وآثار ضرب عنيف على الفخذ الأيسر والساق باستخدام أداة حادة، يُعتقد أنها عصا حديدية. هذه الإصابات أثارت الشكوك حول فرضية الانتحار.

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