القصة الكاملة لمصرع آية عادل في الأردن.. شقيقتها تكشف آخر مكالمة معها قبل الوفاة.. أم لطفلين أحدهما رضيع.. يتيمة ووالدتها تعاني مرضا مزمنا.. والنشطاء يكشفون حقيقة الفيديو الصادم

مصرع آية عادل، الفتاة المصرية المتزوجة من مصري وتعيش بالأردن، والتي سقطت من نافذة منزلها، لا تزال تلقي بظلالها على مواقع التواصل الاجتماعي، الذي اتشح بالسواد بسبب مصرع آية، الشابة والفنانة وأم لطفلين أحدهما رضيع.

مصرع آية عادل يثير الجدل

حكاية مصرع آية عادل أثارت جدلا واسعا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين انتابتهم حالة من الذهول والحزن على آية، التي لقيت مصرعها في الأردن، حيث كانت تقطن مع زوجها.

مصرع آية عادل، فيتو



بداية حكاية آية عادل ظهرت في يوم الجمعة 14 فبراير، وبعد الظهر سمع جيران آية في الأردن أصوات ارتطام، وفوجئوا بجثة آية ملقاة على الأرض، وقيل إنها ألقت بنفسها من الطابق السابع من إحدى البنايات في الأردن، فلقيت مصرعها في الحال، لكن أهل آية كانت لهم وجهة نظر مغايرة

تقرير الطب الشرعي المبدئي لمصرع آية كشف أن “الوفاة نتجت عن هذا السقوط”، ووجه أهل آية تهم الضرب والإيذاء لزوجها، كما جاء في تقرير الطب الشرعي، وتفاصيل مهمة تشير إلى إصابات أخرى سبقت حادثة السقوط من النافذة.

تقرير الطب الشرعي لمصرع آية

وأشار التقرير إلى وجود "جرح قطعي في الجبهة مع كسر في الجمجمة ونزيف شديد، وتعرض الفخذ اليسرى والساق لضرب عنيف باستخدام آلة رادة مثل العصا الحديدية".

تدوينة زوج آية عادل بعد مصرعها، فيتو



وشهد الجيران بوقائع تعذيب سابقة مما أدى إلى احتجاز الزوج، الذي يعمل بمنصب استشاري مع هيئات دولية معنية بقضايا العنف ضد النساء، على ذمة هذه التهم، وفقما جاء في بيان أسرة آية عادل، التي طالبت بفتح تحقيق لاحتمالية أن تكون وفاتها ناتجة هي جريمة "قتل عمد"، وليس تخلصا من النفس، أو قد يكون سقوطًا خطأ، كما ذكر الزوج في تدوينة له عبر الفيس بوك.

أسرة آية عادل تتهم الزوج والأمن العام الأردني يرد

بيان أسرة آية أشار إلى "تكرار وقائع مماثلة للزوج مع زيجاته السابقة، زواجه من سيدة روسية، وعلاقته بأخرى بوسنية"، حيث زعم البيان أن "الزوجتين السابقتين للزوج فرتا منه بسبب سلوكه العنيف المفضي إلى القتل"، بحسب بيان أسرة آية.

آية عادل فنانة لقيت مصرعها بالأردن، فيتو

كما ذكرت الأسرة أن "آية قامت بمحاولة للنجاة من هذه العلاقة، وبحثت عن فرصة عمل، واشتركت في عدة أنشطة فنية، واستأجرت منزلًا آخر.. ووقت الحادث كانت آية تعد الطعام لأطفالها، وهو ما يتعارض مع رواية الزوج حول تخطيطها لإنهاء حياتها" وفقً لبيان الأسرة.

لكن بيان الأمن العام الأردني نفى أن يكون لزوج آية عادل شأن في عملية إنهائها لحياتها، مؤكدًا أنها "ألقت نفسها وكانت وحدها من الطابق السابع"، كما كشف مصدر أمني، تفاصيل ما حدث مع آية عادل، المصرية المقيمة في الأردن مع زوجها الذي يحمل الجنسية المصرية أيضًا، القضية حاليًا مسجلة برقم ٢٠٢٥/٥٣٧م في إدارة البحث الجنائي في الأردن.

وقال المصدر: "إن مقطع فيديو يظهر أن السيدة هي من ألقت نفسها من الشرفة، بعد خلاف مع زوجها".

أما المدعي العام الأردني فقرر "اعتبار أن آية من ألقت نفسها، مع أمر بتوقيف الزوج بتهمة الإيذاء وتحويل القضية إلى المحكمة".

بعض الجيران أشاروا إلى أن "مشاجرة وقعت بين آية عادل مع زوجها، خرجت آية على إثرها للشرفة وألقت بنفسها".

شقية آية تكشف آخر مكالمة لها مع شقيقته

عبرت شقيقة آية أسماء عادل صالح، عبر تدوينة لها "بالفيس بوك" عن حزنها على مصرع شقيقتها فقالت: "أختى وتوأم روحى وأقرب ليا من نفسي شهيدة بإذن الله تعالى والله العظيم اتمنتها ونالتها الحمد لله رب العالمين الله سبحانه وتعالى رحمها من العذاب والظلم من الوحوش روحى ونفسي وسندى ربنا يجمعنى بيها فالفردوس الأعلى".

آية عادل مع زوجها، فيتو



وقالت أسماء عن شقيقتها: "كانت ملاك طاهر برىء عمرى ما شوفت حد زيها بوفائها وإيمانها بالله وصبرها واحتسابها وحنيتها ونقائها وتوكلها على الله فدت عمرها وحياتها وروحها عشان أولادها يونس وآدم عشان تحافظ عليهم فحضنها طول العمر وجمبها كانت روحها فيهم".

وعن آخر حديث لها مع شقيقتها آية قالت إسما: "اتحدثت معها قبل الوفاة وكانت بتقولى أنا فرحانة اوى الحمد لله رب العالمين ربي عوضنى ببيت جمب أمى وخلاص هكون جمب أمى وفى حضن أولادى وأعيش بسلام وهدوء طول العمر، بيتك فالفردوس ياقلبي أختى اتوفت يوم الجمعة عقب صلاة الجمعة مباشرة بلبس الصلاة الحمدلله وحشتينى أوى لا تنسوا أختى نفسي وروحى من صالح دعائكم".

وتابعت أسماء قائلة "نرجو الله أن يتقبلها من الشهداء لكونها قتلت ظلمًا.. عاوزين حق اختى اليتيمة يارب ملناش غيرك يارب #حق_آية_عادل".

آية كانت تسير في إجراءات الطلاق

كما صرحت أسماء عادل في أحد البرامج قائلة: “أختي كانت ماشية في إجراءات الطلاق من زوجها، وقالت لأمي مش عايزة أكمل معاه، رجعت الأردن تخلص حاجات لقيت جيرانها بتقولي اختك توفت في التليفون”.

الفنانة المصرية التي لقيت مصرعها آية عادل، فيتو



وتابعت أسماء "الطب الشرعي أثبت أن أختى تعرضت للضرب قبل الواقعة، الجيران بعد الواقعة راحوا عشان يخدوا ابنها الرضيع من الشقة، لقوا زوجها بارد برود مش طبيعي وشكوا فيه وكانوا دائما الجيران بيسمعوا صوت تعذيب وصويت أختى كانت حاطه أكل على النار وبتطهي الطعام أثناء موتها ازاى كانت بتعمل الأكل وهتتخلص من نفسها!".

وقالت أسماء "جارتها اللى قدامها بتقول دائما بنسمع صوت ضرب بحديد ولما بنطلع نشوف في ايه كان بيطردنا ويقولنا مالكوش دعوة ودائما بيسمعوا صوت صويت!".

جدل واسع بين النشطاء لمصرع آية عادل

وأثار مصرع آية عادل جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة بعد انتشار مقطع فيديو زعم البعض أنه للحظة سقوط آية من نافذة المنزل في الأردن، لكن آخرين أكدوا أن مقطع الفيديو الصادم غير صحيح، وأنه قديم ووقعت أحداثه في اليمن.

صورة مقطع فيديو قديم ليس لمصرع آية عادل، فيتو



وعلق البلوجر غنيم المصري على حادث مصرع آية عادل فقال: "اية عادل مصريه متزوجة وعايشه في الأردن في يوم الجمعة ١٤ فبراير الماضي، وفي تمام الساعة ١:٥٩ ظهرًا، فقدت آية عادل حياتها في ظروف مأساوية إثر سقوطها من الطابق السابع لمسكنها في الأردن حيث كانت تعيش مع زوجها بعد وفاة والدها ومرض والدتها المزمن، وبينما أكد تقرير الطب الشرعي المبدئي أن الوفاة نتجت عن هذا السقوط.. فيه فيديو صعب أثناء سقوطها...أسرة اية اتهمت زوجها وخصوصا ان كان في مشاكل قبلها بينهم وكان اعتدى عليها".

وعبر أحد النشطاء عن حزنه فقال: "الله يرحمك يا آية.. الفيديو المتداول لوقعه آية عادل صعب جدًا، وواضح فيه أنها لم تلقي بنفسها من الشباك، ظهر في الفيديو شخص لابس أبيض خرج من الشباك على طول بعدما وقعت.. الفيديو يوثق لحظة وفاة أية المصرية المقيمة بدولة الأردن.. إيه الحقيقة".

أما البلوجر أماني عبد الله فعبرت عن حزنها قائلة: "الله يرحمها اكيد لم تعمل كده من فراغ.. حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم متعدي بالظلم والقسوة على خلق ضعيف الله يسامحها ويغفر لها ويتجاوز عن سيئاتها فهو أعلى وأعلم بعباده".

حقيقة الفيديو المتداول لمصرع آية

وقالت الناشطة نهي عادل: "طب وأثار الضرب التى كانت عليها ديه عادى ما اكيد كانت بتهرب منه فوقعت".

مصرع آية عادل في الأردن، فيتو



وعلق البلوجر أحمد مجدي فقال: "الموضوع فيه غموض محدش عارف الحقيقة".

وقالت الناشطة ليلى فوزي: "الفيديو يوضح أن كان فيه شخص واقف وراها وهي ماسكه في الشباك وبص بجنبه وهى بتقع عشان ميبنش.. الله يرحمك يا آية".

وردت البلوجر هنوف عبد العزيز قائلة: "الفيديو المتداول الخاص بلحظة وفاتها غير صحيح بحسب الأسرة وليس للحادث علشان في ناس كتير تورطت في نشره.. هذا الفيديو حصل في اليمن قبل ٤ شهور تقريبا".



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