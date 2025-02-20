الخميس 20 فبراير 2025
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أطول فانوس في الجيزة.. طوله 7 أمتار وسعره 25 ألف جنيه.. مزود بنقوش إسلامية ومصابيح ملونة.. ويجذب المواطنين لالتقاط الصور التذكارية أمامه (صور)

أطول فانوس
أطول فانوس

شهدت محافظة الجيزة عرضًا فريدًا لأطول فانوس رمضاني، حيث بلغ طوله 7 أمتار، ليصبح محط أنظار المواطنين والزوار. الفانوس، الذي يقدر ثمنه بحوالي 25 ألف جنيه، تم تصنيعه خصيصًا للعرض فقط وليس للبيع، مما جعله رمزًا احتفاليًا يعكس أجواء الشهر الكريم.

ويعد هذا الفانوس العملاق تحفة فنية وهندسية، حيث تم تصميمه وتصنيعه بأيدي مجموعة من الحرفيين المصريين المهرة. واستغرق العمل على الفانوس عدة أشهر من الجهد المتواصل.
ويتميز الفانوس بتصميمه الفريد الذي يجمع بين الأصالة والمعاصرة، حيث يزدان بنقوش إسلامية بديعة وألوان زاهية. كما يحتوي الفانوس على العديد من المصابيح الملونة التي تضفي عليه جمالًا وسحرًا خاصًا.

مما يجذب المارة الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية بجواره. ويأتي هذا العرض في إطار الاحتفالات التي تشهدها الجيزة استعدادًا لاستقبال رمضان، حيث تزينت الشوارع بالفوانيس المختلفة التي تعكس التراث المصري الأصيل.

من جانبه، أوضح صاحب المحل أن الهدف من عرض الفانوس العملاق هو إحياء الطقوس الرمضانية وتعزيز روح البهجة بين المواطنين، مشيرين إلى أن الفانوس سيظل معروضًا طوال الشهر الكريم ليكون أحد أبرز معالم الزينة الرمضانية في المنطقة ويجذب المواطنين لالتقاط الصور التذكارية أمامه.

يعتبر فانوس رمضان من أبرز مظاهر الاحتفال بالشهر الكريم في مصر، حيث ارتبط ظهوره بالعادات والتقاليد الشعبية منذ قرون. تعود بداية استخدام الفانوس إلى العصر الفاطمي، عندما خرج المصريون لاستقبال الخليفة المعز لدين الله الفاطمي بالمشاعل والفوانيس، ومنذ ذلك الوقت أصبح الفانوس رمزًا رمضانيًا مميزًا.

تاريخ صناعة الفانوس في مصر

تطورت صناعة الفانوس على مر العصور، حيث كانت تصنع قديمًا من النحاس والزجاج الملون، ثم تطورت لتشمل مواد أخرى مثل الصفيح والبلاستيك. في الأحياء الشعبية، لا تزال ورش الحرفيين تصنع الفوانيس يدويًا، حيث يعتمدون على مهاراتهم التقليدية في تشكيل المعادن وإضافة النقوش والزخارف التي تعكس التراث المصري.

بيع الفوانيس في مصر

مع اقتراب شهر رمضان، تمتلئ الأسواق والشوارع المصرية بالفوانيس بمختلف أشكالها وأحجامها. في العتبة والموسكي، وهي من أشهر أسواق القاهرة، تعرض المحال التجارية الفوانيس التقليدية بجانب الفوانيس الحديثة التي تعمل بالكهرباء وتصدر أغاني رمضان الشهيرة.

ويحرص المصريون على شراء الفانوس كهدية للأطفال أو كجزء من زينة المنازل والمتاجر، حيث يضفي لمسة رمضانية مميزة. رغم انتشار الفوانيس المستوردة، لا تزال الفوانيس المصنوعة يدويًا تحظى بإقبال كبير، خاصة لما تحمله من طابع أصيل وجودة مميزة.

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