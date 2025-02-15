السبت 15 فبراير 2025
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حكاية مهنة من الزمن الجميل، رحلة داخل أقدم ورشة لصناعة طبلة المسحراتي بالغربية (فيديو)

داخل أقدم ورشة لصناعة
داخل أقدم ورشة لصناعة طبلة المسحراتي في الغربية

وسط أزقة مدينة طنطا العريقة وبجوار مسجد السيد البدوى تختبئ ورشة قديمة يعود تاريخها إلى أكثر من مئة عام ، تُعد واحدة من آخر معاقل صناعة "طبلة المسحراتي" في محافظة الغربية.

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داخل هذه الورشة التي تفوح منها رائحة الخشب والجلد الطبيعي، يعمل "عم صالح علي" آخر الحرفيين الباقين على هذا الإرث، محافظًا على مهنة توارثها عن أجداده منذ عقود.

حرفة تتحدى الزمن

في زمن باتت التكنولوجيا تطغى فيه على كل شيء، لا يزال صوت المسحراتي بطبلته الإيقاعية يحمل عبق رمضان وروحانياته يقول "عم صالح"، وهو يضبط جلد الطبلة بعناية: "زمان كان لكل حارة مسحراتي، وكانت الطبول تُصنع يدويًا بحب وإتقان أما الآن فقلة من يعرفون سر هذه الصنعة."

وأضاف العم "صالح" أن صناعة طبلة المسحراتي تعتمد على خامات طبيعية، حيث تُستخدم الأخشاب المحلية مثل الزان والجميز في صنع الهيكل بينما يتم شد الجلد الطبيعي غالبًا من الماعز ليمنح الطبلة صوتها المميز بعد ذلك، يتم شد الحبال حولها لضبط الصوت وهي عملية تحتاج إلى خبرة طويلة ودقة بالغة.

رمضان.. موسم الانتعاش

مع اقتراب شهر رمضان، تزداد حركة العمل داخل الورشة حيث يقبل أصحاب الفرق الشعبية والمسحراتية على شراء الطبول وتجديد القديمة. يوضح "عم صالح": "في الأيام العادية يكون الإقبال ضعيفًا لكن مع حلول شعبان ورمضان يبدأ الزبائن في التوافد لشراء الطبول الجديدة أو إصلاح القديمة استعدادًا لجولات السحور."

ويتابع بفخر: "زمان كنت أعمل مع والدي وكنا نصنع عشرات الطبول يوميًا اليوم تراجع الإقبال، لكنني مصرّ على الاستمرار حتى لا تندثر هذه المهنة."

بين الحرفة والتراث

وأكد عم "صالح" أنه لا تقتصر أهمية طبلة المسحراتي على كونها أداة إيقاعية بل تحمل قيمة تراثية تعيد للأذهان ليالي رمضان في الزمن الجميل حين كان المسحراتي يطوف الشوارع مرددًا ندائه الشهير: "اصحَى يا نايم.. وحّد الدايم!"

ورغم اندثار المهنة في بعض المناطق لا يزال "عم صالح" وزملاؤه القلائل يتمسكون بها، متمنين أن تجد الأجيال الجديدة شغفًا في تعلمها والحفاظ عليها.

حكاية مهنة قاومت الزمن

بين جدران هذه الورشة العتيقة، يستمر نبض التراث الرمضاني يروي حكاية مهنة قاومت الزمن، ويثبت أن صوت المسحراتي سيظل حاضرًا طالما أن هناك أيادي ما زالت تصنع الطبول بحب وإخلاص.

 

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