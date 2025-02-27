عصائر رمضان 2025، طرق تحضير المشروبات الرمضانية في البيت

عصائر رمضان 2025، المشروبات على مائدة الفطار في شهر رمضان تعد من الأساسيات، لتعويض الجسم عن السوائل المفقودة خلال ساعات الصيام الطويلة.

ومن بين هذه المشروبات المشهورة في العالم العربي، نجد الخروب، السوبيا، والعرقسوس، والخشاف، والتي تتميز بفوائدها الصحية ونكهاتها الفريدة التي تناسب الأجواء الرمضانية.

ولكن إعداد هذه المشروبات في البيت، يعد من السلوكيات الصحية، فالمشروبات الجاهزة تحتوي على مواد حافظة وألوان صناعية تضر بالصحة.

في هذا التقرير، نستعرض طرق تحضير مختلف المشروبات الرمضانية الشهيرة بالتفصيل.

طريقة عمل الخشاف باللبن



طريقة الخشاف باللبن



يُعد الخشاف باللبن مشروبًا مثاليًا للإفطار في شهر رمضان، حيث يجمع بين المذاق اللذيذ والفوائد الصحية المتعددة، كما يمكن تحضيره بسهولة وتقديمه بطرق مختلفة تناسب الأذواق، مما يجعله خيارًا رائعًا للصائمين.



مكونات عمل الخشاف باللبن

لتحضير الخشاف باللبن، نحتاج إلى المكونات التالية:

½ كوب من التمر منزوع النوى

¼ كوب من التين المجفف

¼ كوب من المشمش المجفف

¼ كوب من الزبيب

¼ كوب من القراصيا (البرقوق المجفف)

2 كوب من الحليب البارد

2 ملعقة كبيرة من العسل أو السكر (حسب الرغبة)

¼ كوب من المكسرات (لوز، جوز، فستق) للتزيين

½ ملعقة صغيرة من ماء الزهر أو ماء الورد (اختياري)

طريقة تحضير الخشاف باللبن

نقع الفواكه المجففة: تُقطع التين والمشمش والقراصيا إلى قطع صغيرة، ثم تُنقع جميع الفواكه المجففة في كوب من الماء الدافئ لمدة 3-4 ساعات حتى تصبح طرية.

تحضير التمر: يُهرس التمر جيدًا أو يُقطع إلى قطع صغيرة، ثم يُضاف إلى خليط الفواكه المنقوعة.

إضافة الحليب: يُصفى خليط الفواكه من الماء (مع الاحتفاظ بالقليل منه لإضافة نكهة)، ثم يُضاف إليه الحليب البارد ويُحلى بالعسل أو السكر حسب الرغبة.

التزيين: يُسكب الخشاف في أكواب التقديم، ثم يُزين بالمكسرات المفرومة، ويمكن إضافة ماء الزهر أو ماء الورد لنكهة مميزة.

التقديم: يُقدم الخشاف باللبن باردًا بعد وضعه في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل، لضمان تجانس النكهات.



طريقة عمل التمر باللبن.. مشروب رمضاني مفيد ومغذي



التمر باللبن

التمر باللبن من المشروبات المميزة التي يفضلها الكثيرون في شهر رمضان، فهو مشروب مغذٍ ومفيد للصائمين، حيث يمنح الجسم طاقة سريعة ويساعد على ترطيب المعدة بعد يوم طويل من الصيام.



يجمع هذا المشروب بين فوائد التمر الغني بالسكريات الطبيعية والمعادن، والحليب الذي يحتوي على الكالسيوم والبروتينات، مما يجعله خيارًا صحيًا ومثاليًا للإفطار.



مكونات عمل التمر باللبن

7-10 حبات تمر (يفضل التمر الطري مثل الخلاص أو المجدول)

2 كوب من الحليب البارد أو الدافئ (حسب الرغبة)

½ ملعقة صغيرة من القرفة أو الفانيليا (اختياري)

1 ملعقة صغيرة من العسل أو السكر (حسب الرغبة)

¼ كوب من المكسرات المجروشة (للتزيين – اختياري)

طريقة تحضير التمر باللبن

تحضير التمر: يتم نزع النوى من التمر وتقطيعه إلى قطع صغيرة ليسهل خلطه مع الحليب.

خلط المكونات: يُوضع التمر في الخلاط الكهربائي مع الحليب والقرفة أو الفانيليا، ثم يُخلط جيدًا حتى يصبح المشروب ناعمًا ومتجانسًا.

التحلية: يُضاف العسل أو السكر حسب الرغبة ويعاد خلطه لمدة قصيرة.

التقديم: يُسكب المشروب في أكواب التقديم، ويُزين بالمكسرات المجروشة إذا رغبتِ في ذلك.

التقديم ساخنًا أو باردًا: يمكن تسخين الحليب قبل الخلط للحصول على مشروب دافئ، أو إضافة مكعبات الثلج للحصول على مشروب بارد ومنعش.

طريقة عمل مشروب التمر الهندي



التمر هندي



وهذا المشروب طبيعي، ولا تضاف له أي ألوان صناعية، أو محسنات طعم.

المكونات:

200 جرام تمر هندي طبيعي

3 أكواب من السكر

3 أكواب من الماء

عصير ليمونة

في وعاء نضع كمية السكر، ويضاف لها كمية الماء، ثم التمر هندي الطبيعي، ونحاول تفكيك قطعة التمر هندي قبل إشعال النار.

نترك المكونات على نار عالية، حتى يبدأ في الغليان، ثم نهدئ النار.

نترك التمر هندي على النار، لمدة ربع ساعة، مع المتابعة والتقليب، وإزالة "الريم" المتكون على السطح أولا بأول.

نضيف عصير نصف الليمونة، ثم نرفعه بعيدا عن النار، ونتركه يهدأ قليلا.

نبدأ في تصفية التمر هندي، بمصفاة ضيقة للغاية، لنتخلص من أي شوائب، وليكون لدينا التمر هندي المركز.

في زجاجة تم تعقيمها من قبل، نضع التمر هندي المركز، مع تصفيته مرة اخرى، ليكون لدينا مشروب التمر هندي المركز الطبيعي.

لتحضير كوب من التمر هندي:

ولعمل كوب من مشروب التمر هندي، يؤخذ ربع كوب من الشربات المركز، ونضيف له تكملة الكوب بالماء المثلج، ليكون لديك كوب من مشروب التمر هندي في ثواني معدودة.

ويمكنك إضافة مكعبات الثلج عند التقديم.

ملحوظة:

ما يخرج من تصفية التمر هندي لا نتخلص منه، فسنقوم بتزويده بالقليل من الماء، ونعصره في الخلاط، ونصفيه، ويكون لدينا مشروب تمر هندي طبيعي سريع التحضير.

طريقة تعقيم الزجاجة

بعد غسلها جيدا، وتركها تجف، نضعها في الفرن الساخن، لمدة 10 دقائق، ولكن بعد أن نطفئه.

طريقة عمل مشروب الخروب



الخروب

المكونات

250 جرام من الخروب المجفف

2 لتر ماء

1 كوب سكر (أو حسب الرغبة)

1 ملعقة صغيرة من ماء الورد (اختياري)

طريقة التحضير:

تحميص الخروب: يُغسل الخروب جيدًا ثم يُقطع إلى قطع صغيرة. بعد ذلك، يُحمَّص في مقلاة جافة على نار متوسطة لمدة 5-10 دقائق حتى يكتسب لونًا بنيًا داكنًا وتفوح رائحته العطرة.

غلي الخروب: في قدر عميق، يُضاف الخروب المحمّص إلى الماء ويُترك ليغلي لمدة 30-40 دقيقة حتى يتركز الطعم.

تحلية المشروب: بعد الغليان، يُضاف السكر تدريجيًا مع التقليب حتى يذوب تمامًا.

التصفية والتبريد: يُصفَّى الخليط باستخدام مصفاة ناعمة أو قطعة قماش نظيفة لإزالة الشوائب. ثم يُترك ليبرد في الثلاجة قبل التقديم.

التقديم: يُقدَّم مشروب الخروب باردًا مع مكعبات الثلج، ويمكن إضافة ماء الورد لتعزيز النكهة.

طريقة عمل السوبيا المصرية



السوبيا

المكونات:

1 كوب من الحليب البودرة

1 كوب من جوز الهند المبشور

1 كوب من السكر

1 ملعقة صغيرة من الفانيليا

1 ملعقة صغيرة من القرفة (اختياري)

4 أكواب من الماء البارد

2 ملعقة كبيرة من النشا المذاب في نصف كوب ماء

مكعبات ثلج للتقديم



طريقة التحضير:

مزج المكونات الجافة: في وعاء كبير، يُخلط الحليب البودرة، جوز الهند، السكر، الفانيليا، والقرفة (إذا رُغِب في ذلك).

إضافة الماء: يُضاف الماء البارد تدريجيًا مع التقليب المستمر حتى تذوب جميع المكونات.

تثخين القوام: يُضاف النشا المذاب إلى الخليط مع التقليب المستمر، ثم يُترك على نار هادئة لبضع دقائق حتى يتماسك قليلًا.

التبريد والتصفية: يُترك الخليط ليبرد، ثم يُصفّى باستخدام قطعة قماش نظيفة أو مصفاة ناعمة لضمان الحصول على مشروب ناعم.

التقديم: يُسكب مشروب السوبيا في أكواب مع مكعبات الثلج، ويُقدَّم باردًا.

طريقة عمل مشروب العرقسوس



العرقسوس

المكونات:

100 جرام من مسحوق العرقسوس المجفف

1 ملعقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم

1 لتر ماء بارد

مكعبات ثلج للتقديم

طريقة التحضير:

تحضير العرقسوس: يُوضع مسحوق العرقسوس في وعاء كبير ويُضاف إليه بيكربونات الصوديوم مع التقليب الجيد.

النقع: يُضاف الماء البارد تدريجيًا ويُقلب جيدًا، ثم يُترك الخليط لينقع لمدة 4-5 ساعات، مع تحريكه بين الحين والآخر.

التصفية: يُصفّى العرقسوس باستخدام قطعة قماش نظيفة أو مصفاة ناعمة للتخلص من الرواسب.

التقديم: يُسكب العرقسوس في أكواب مع مكعبات الثلج ويُقدَّم باردًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.