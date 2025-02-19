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محافظ القاهرة: السماح بإقامة موائد الرحمن في القاهرة بدون رسوم

الدكتور إبراهيم صابر
الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة
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أعلن الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة عن بدء المناطق والأحياء فى تلقى طلبات إقامة موائد الرحمن اعتبارًا من اليوم وطوال شهر رمضان المعظم، على أن يتم البت فى الطلب خلال ۷۲ ساعة من تقديمه وبدون دفع أى رسوم.

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إقامة موائد الرحمن بنطاق أحياء محافظة القاهرة

وأشار محافظ القاهرة إلى أن موائد الرحمن هى أحد السمات المميزة لشهر رمضان المعظم الذي نستلهم منه المعانى السامية والقيم النبيلة ومن بينها التراحم والتكافل. 

وأضاف محافظ القاهرة أن السماح بإقامة موائد الرحمن بنطاق أحياء محافظة القاهرة سيتم عن طريق التقدم بطلب للحى المراد إقامة المائدة به، وسيتولى الحى دراسة الموقع المختار لإقامة المائدة والذى يجب أن يراعى فيه بعده عن الميادين والشوارع الرئيسية، وعدم تواجده أمام المنشأت الحكومية كالمدارس والمستشفيات.

 تقديم كافة التسهيلات للراغبين فى إقامة موائد الرحمن

ويشترط فى الموائد كذلك توافر شروط الأمان والحماية المدنية وعدم تعطيل حركة المرور، والحفاظ على نظافة المكان.

وطالب محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بتقديم كافة التسهيلات للراغبين فى إقامة موائد الرحمن سواء مواطنين أو جمعيات أو مجتمع مدنى، فى إطار اضطلاع المحافظة بأداء رسالتها في تحقيق الصالح العام، واتاحة البيئة الملائمة لكافة أوجه التكافل الاجتماعى، مع المرور الدورى طوال الشهر الكريم لمتابعة التزام موائد الرحمن التي تم الموافقة على إقامتها  بالاشتراطات.

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