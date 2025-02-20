وفري فلوسك، طريقة عمل فانوس رمضان بالكرتون والورق (فيديو)

طريقة عمل فانوس رمضان بالكرتون، مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يحرص الكثيرون على بعض الطقوس الخاصة باستقبال الشهر الكريم، ومنها شراء الفوانيس للأطفال، وكذلك شراؤها لتزيين البيوت، ومداخل البيوت والبلكونات.

إلا أن هذا العام يعاني الجميع من أزمة اقتصادية، نتيجة الارتفاع الشديد في أسعار جميع السلع والخدمات، وكذلك ارتفاع أسعار الفوانيس، مما جعل الكثير من ستات البيوت والأمهات في حالة بحث عن حيل للتوفير في الميزانية، والبحث عن بدائل أرخص.



طريقة عمل فانوس رمضان من الكرتون



وطريقة عمل فانوس رمضان من الورق والكرتون، من الحيل الجيدة، لإلغاء بند شراء فوانيس رمضان، الى جانب أنه وسيلة جيدة لخلق جو من المرح والبهجة في استقبال الشهر الكريم، حيث يمكن أن يجتمع أفراد الأسرة، ويتعاونون في عمل فانوس رمضان، مع التوفير في الميزانية بشكل كبير.



وتعود فكرة عمل فانوس رمضان من الورق إلى التراث الشعبي القديم، والتي تراجعت إلى حد كبير في الأونة الأخيرة، فلقد اعتاد الأطفال في الأحياء الشعبية قديما أن يتجمعون معا ويصنعون فانوس رمضان بأحجام كبيرة، بالأوراق الملونة والكرتون، وتعليقه في الحارات المصرية القديمة.

ولكل أم تبحث عن طريقة عمل فانوس رمضان بخامات بسيطة وغير مكلفة، نقدم من خلال الفيديو التالي، طريقة عمل فانوس رمضان من الكتب القديمة، والذي يمكنك عمله بمشاركة أطفالك.



وتقسيمهم إلى مجموعتين، وثني كل مجموعة، وربطها بالعكس في المجموعة الأخرى، كما هو مبين بالفيديو.

لن يستغرق تنفيذ هذا الفانوس وقتا كبيرا، إلا أنه قد يكون فرصة مميزة للاستمتاع مع أطفالك، ومشاركتهم في عمل قطعة فانوس مميزة، احتفالا بقدوم الشهر الكريم.

قصة فانوس رمضان

ويرجع ارتباط شهر رمضان الكريم في مصر بالفانوس إلى العصر الفاطمي، فهناك العديد من القصص عن أصل الفانوس.

أحد هذه القصص أن الخليفة الفاطمى كان يخرج إلى الشوارع ليلة الرؤية ليستطلع هلال شهر رمضان، وكان الأطفال يخرجون معه ليضيئوا له الطريق. كان كل طفل يحمل فانوسه ويقوم الأطفال معًا بغناء بعض الأغانى الجميلة تعبيرًا عن سعادتهم باستقبال شهر رمضان.

وهناك قصة أخرى عن أحد الخلفاء الفاطميين أراد أن يضئ شوارع القاهرة طوال ليالى شهر رمضان، فأمر كل شيوخ المساجد بتعليق فوانيس يتم إضاءتها عن طريق شموع توضع بداخلها.



وتروى قصة ثالثة أنه خلال العصر الفاطمي، لم يكن يُسمح للنساء بترك بيوتهن إلا في شهر رمضان وكان يسبقهن غلام يحمل فانوسًا لتنبيه الرجال بوجود سيدة فى الطريق لكي يبتعدوا، بهذا الشكل كانت النساء تستمتعن بالخروج وفى نفس الوقت لا يراهن الرجال. وبعد أن أصبح للسيدات حرية الخروج فى أى وقت، ظل الناس متمسكين بتقليد الفانوس حيث يحمل الأطفال الفوانيس ويمشون فى الشوارع ويغنون.

وهناك قصة أخرى تقول أن الفانوس تقليد قبطى مرتبط بوقت الكريسماس حيث كان الناس يستخدمونه ويستخدمون الشموع الملونة فى الاحتفال بالكريسماس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.