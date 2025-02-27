رامي سعد يقدم برنامج أزهر وأئمة على راديو مصر في رمضان

يقدم الإذاعي رامي سعد برنامجا جديدا على راديو مصر وهو ( أزهر وأئمة ) يتناول السيرة الذاتية لثلاثين من مشايخ الجامع الأزهر الشريف بدءا من الشيخ الخراشي حتى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

ومن أبرز الأسماء التي يقدمها البرنامج: حسن مأمون وحسونة النواوي وإبراهيم حمروش ومحمود شلتوت وعبد الحليم محمود وعبد الرحمن بيصار وجاد الحق علي جاد الحق ومحمد سيد طنطاوي.

موعد عرض البرنامج

ويذاع البرنامج في تمام الساعة الخامسة إلا ربع عصرا، والبرنامج من إعداد سمر الحسن.

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