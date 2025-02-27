قالت حركة حماس في بيان صادر عنها اليوم الخميس، إن عملية الدهس والطعن في منطقة كركور قرب الخضيرة تؤكد أن ضربات المقاومة متواصلة رغم إرهاب الاحتلال.

أول تعليق من حماس على حادث الدهس في حيفا

وأضافت حركة حماس في بيانها، أن عملية الدهس والطعن في كركور رسالة لحكومة الاحتلال المتطرفة بأن في الضفة والداخل مقاومون لن يفرطوا بحقهم.

ونقلت وسائل إعلام عبرية اليوم الخميس، عن شرطة الاحتلال الإسرائيلي قولها، إنه تم اعتقال المشتبه بتنفيذه عملية الدهس عند مفترق كركور قرب حيفا.

القبض على منفذ عمليتي حيفا

ومن جانبها، أفادت القناة 13 الإسرائيلية بأن منفذ العملية في جنوب حيفا دهس مجموعة أشخاص وصدم مركبة شرطة ثم ترجل وطعن رجلي شرطة.

وفي السياق ذاته، أعلن الإسعاف الإسرائيلي في بيان صادر عنه اليوم الخميس، إصابة 10 أشخاص في عملية الدهس وعملية طعن في كركور بحيفا بينهم اثنان بحالة خطرة جدا.

عملية دهس في إسرائيل

ومن جانبها، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن مصدر بالشرطة أكد تعرض رجلي شرطة للطعن خلال عملية الدهس جنوب حيفا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.