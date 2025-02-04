عملية حاجز تياسير، نقل جرحى جنود الاحتلال بمروحية لمستشفى رمبام في حيفا

أظهرت مشاهد تم نشرها مؤخرًا عملية نقل الجرحى من جنود الاحتلال الإسرائيلي بمروحية إلى مستشفى رمبام في حيفا.

وجاء ذلك بعد العملية التي وقعت في حاجز تياسير والتي أسفرت عن إصابة 8 جنود منهم 2 بحالة حرجة.

مشاهد تظهر نقل الجرحى من جنود الاحتلال الإسرائيلي بمروحية إلى مستشفى رمبام في #حيفا بعد العملية التي وقعت في حاجز تياسير والتي أسفرت عن إصابة 8 جنود منهم 2 بحالة حرجة#الأخبار pic.twitter.com/5pYNec6Wun — قناة الجزيرة (@AJArabic) February 4, 2025

وفي وقت سابق من اليوم هاجم مستوطنون إسرائيليون متطرفون قرية سوسيا في الضفة الغربية، وفقا لتقارير فلسطينية أوردتها وكالة الأنباء الرسمية "وفا" مساء الإثنين.

وأفادت التقارير بأن المستوطنين رشقوا عدة منازل بالحجارة ودمروا خزانات المياه، وألحقوا أضرارا بالسيارات، وذلك بحسب ما نقلته الوكالة عن السلطات المحلية في منطقة مسافر يطا جنوبي الخليل.

ونشر المخرج الفلسطيني باسل عدرا، الفائز بجائزة في مهرجان برلين السينمائي العام الماضي عن فيلمه "لا أرض أخرى"، عدة مقاطع فيديو على منصة "إكس" يُقال إنها توثق الهجوم والأضرار الناجمة عنه.

وكتب عدرا: "أنا محاصر الآن من قبل مستوطنين مسلحين ومقنعين يقودون هجوما إرهابيا على مسافر يطا بينما أكتب هذه الكلمات".

من جانبه، شارك السفير الألماني لدى إسرائيل، شتيفن زايبرت، مقاطع الفيديو التي نشرها عدرا، وعلق قائلا: "كيف يمكن أن يصبح هذا الأمر شبه يومي؟ يجب اتخاذ إجراءات صارمة ضد عنف المستوطنين المتطرفين".

وأضاف: "إنها مسألة حقوق إنسان (للفلسطينيين الذين يعيشون هناك) ومسألة أمن، لأن لا أحد يمكن أن يكون لديه مصلحة في إشعال النيران بالضفة الغربية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.