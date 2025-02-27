الخميس 27 فبراير 2025
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خارج الحدود

بعد رفعه من الحظر، وزير المالية الإسرائيلي يجري زيارة إلى أمريكا الأسبوع المقبل

وزير المالية الإسرائيلي
وزير المالية الإسرائيلي

نقل موقع أكسيوس عن مصادر أمريكية قولها اليوم الخميس: “من المقرر توجه وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش إلى واشنطن الأسبوع المقبل ليلتقي نظيره الأمريكي”.

أمريكا ترفع الحظر عن سموتريتش وتستقلبه زائرا الأسبوع القادم

وتأتي زيارة سموتريتش لواشنطن بعد انتهاء مقاطعة ممثلي الحكومة الأمريكية له في فترة بايدن، حيث إنه تم رفع الحظر الأمريكي على سموتريتش رفع بعد تولي إدارة ترامب، وقد هاتف نظيره الأمريكي والتقى المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وتجدر الإشارة إلى أنه كان هناك توترات في بين إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، وحكومة اليمين المتطرف في إسرائيل والتي من بينها سومتريتش ووزير الأمن القومي المستقيل إيتمار بن غفير.

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أمريكا سموتريتش الشرق الأوسط ترامب

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