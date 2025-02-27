الخميس 27 فبراير 2025
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خارج الحدود

افتتاح مطار حلب الدولي الأسبوع المقبل

مطار حلب، فيتو
مطار حلب، فيتو

 عقد رئيس هيئة الطيران المدني والنقل الجوي في سوريا أشهد الصليبي، اجتماعا مع المدير الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي في الشرق الأوسط محمد أبو بكر فارع بمناسبة الزيارة التاريخية لدمشق منذ إنشاء المنظمة عام 1944.

 

الالتزام بالمعايير الدولية

وبدوره قال رئيس هيئة الطيران المدني والنقل الجوي أشهد الصليبي: اللقاءات كانت طموحة حيث تم الاتفاق على تعزيز التعاون ونؤكد حرصنا على الالتزام بالمعايير الدولية.
واشار الصليبي الي انه  سيتم افتتاح مطار حلب الدولي خلال الأسبوع القادم لافتا الي انه سيتم وضع خطط لتشغيل مطار اللاذقية الدولي في مرحلة لاحقة.

 

رفع كفاءة الملاحة الجوية

وبين الصليبي أن المباحثات تناولت تحديث البنية التحتية ورفع كفاءة الملاحة الجوية ولمسنا روح التعاون والرغبة المشتركة في فتح آفاق جديدة  للعمل بما يخدم مصالح الجميع.

فيما نوه المدير الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي في الشرق الأوسط محمد أبو بكر فارع إلى انه تم توقيع مذكرة تفاهم بين المنظمة وهيئة الطيران المدني السوري بهدف وضع أسس التعاون المشترك.

 

اهتمام سوري بتطوير قطاع الطيران المدني

وذكر أبو بكر فارع: لمسنا اهتمامًا سوريًا بتطوير قطاع الطيران المدني كونه قطاعًا حيويًا ويتم بذل جهود كبيرة لتلبية المعايير القياسية الدولية.

 

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