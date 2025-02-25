قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في جنوب سوريا تحت غطاء الطيران الحربي

قال التلفزيون السوري، اليوم، إن طائرات حربية إسرائيلية استهدفت محيط منطقة الكسوة جنوبي العاصمة دمشق.

قوات إسرائيلية تستهدف بلدة إزرع بريف درعا جنوب سوريا

وأفادت وسائل إعلام، إن غارات إسرائيلية استهدف محيط بلدة إزرع بريف درعا أقصى جنوب سوريا.

وذكرت شبكة "روسيا اليوم"، أن الطيران الإسرائيلي ما يزال يجول في سماء القنيطرة ودرعا والحدود السورية اللبنانية.

كما أشارت، إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي حلق في سماء دمشق وريفها بعد قصف منطقة الكسوة.

هذا، وقال التلفزيون السوري إن القوات الإسرائيلية توغلت في قرية البكار على الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والقنيطرة.

ووثقت مقاطع فيديو نشرها مستخدمو مواقع التواصل في سوريا القصف الإسرائيلي الذي استهدف جنوبي العاصمة دمشق.

نتنياهو يعلن بقاء الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا

وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، قال مساء اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل ستبقى في جنوب ‎سوريا في المستقبل المنظور.

وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي، خلال حفل دورة ضباط لجيش الاحتلال، الأحد الماضى، بإفراغ جنوب سوريا من قوات النظام الجديد، مشددا على أنه لن يتسامح مع تهديد الطائفة الدرزية.

كما تعهد نتنياهو، أن إسرائيل "لن تسمح لقوات "تنظيم هيئة تحرير الشام" التي يتزعمها أحمد الشرع أو الجيش السوري الجديد بالدخول إلى منطقة جنوب دمشق.

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