الأربعاء 26 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في جنوب سوريا تحت غطاء الطيران الحربي

الاحتلال الإسرائيلي،
الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

قال التلفزيون السوري، اليوم، إن طائرات حربية إسرائيلية استهدفت محيط منطقة الكسوة جنوبي العاصمة دمشق.

 

قوات إسرائيلية تستهدف بلدة إزرع بريف درعا جنوب سوريا

وأفادت وسائل إعلام، إن غارات إسرائيلية استهدف محيط بلدة إزرع بريف درعا أقصى جنوب سوريا.

وذكرت شبكة "روسيا اليوم"، أن الطيران الإسرائيلي ما يزال يجول في سماء القنيطرة ودرعا والحدود السورية اللبنانية.

كما أشارت، إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي حلق في سماء دمشق وريفها بعد قصف منطقة الكسوة.

هذا، وقال التلفزيون السوري إن القوات الإسرائيلية توغلت في قرية البكار على الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والقنيطرة.

ووثقت مقاطع فيديو نشرها مستخدمو مواقع التواصل في سوريا القصف الإسرائيلي الذي استهدف جنوبي العاصمة دمشق.

 

نتنياهو يعلن بقاء الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا

وكان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، قال مساء اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل ستبقى في جنوب ‎سوريا في المستقبل المنظور.

وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي، خلال حفل دورة ضباط لجيش الاحتلال، الأحد الماضى، بإفراغ جنوب سوريا من قوات النظام الجديد، مشددا على أنه لن يتسامح مع تهديد الطائفة الدرزية.

كما تعهد نتنياهو، أن إسرائيل "لن تسمح لقوات "تنظيم هيئة تحرير الشام" التي يتزعمها أحمد الشرع أو الجيش السوري الجديد بالدخول إلى منطقة جنوب دمشق.

مصر وإسبانيا: يجب على سوريا ألا تمثل ملاذًا أمنًا للإرهابيين

القيادة المركزية الأمريكية: اغتيال مسئول كبير في "حراس الدين" شمال غرب سوريا

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قرية البكار درعا القنيطرة منطقة الكسوة الحدود السورية اللبنانية الطيران الإسرائيلي سوريا دمشق طائرات حربية اسرائيلية الطائفة الدرزية

مواد متعلقة

رئيس وزراء الاحتلال: سنبقى بجنوب ‎سوريا في المستقبل المنظور

لافروف: روسيا وإيران عازمتان على تعزيز الاستقرار والهدوء في سوريا

الشيباني يشدد على رفض المساس بسيادة سوريا

استولت على دمشق بالقوة، وزير خارجية الاحتلال يصف حكومة سوريا الجديدة بالجماعة الإرهابية
ads

الأكثر قراءة

مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بث مباشر في كأس ملك إسبانيا 2025

شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا 2025

منها زيادة المرتبات والمعاشات، فخري الفقي يكشف توقعاته لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

بعد التصدي لمخطط التهجير، فخ جديد لمصر مقابل عرض مالي

تحطم طائرة عسكرية فى السودان من طراز أنتونوف ومصرع طاقمها (فيديو)

الحكومة: الانتهاء من حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة خلال الساعات المقبلة (فيديو)

بيان عاجل من دار الإفتاء حول استطلاع هلال شهر رمضان المبارك

من يتحمل تكلفة احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير؟ الحكومة ترد (فيديو)

منوعات

المزيد

مصرع 21 شخصا جراء السيول في أفغانستان

حقيقة عثور العلماء الصينيين على ساحل محيط قديم على المريخ

انفصال مركبة Progress MS-28 عن المحطة الفضائية وأخرى تلتحم بها قريبا

في 5 دقائق، تفاصيل سرقة المرحاض الذهبي

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الثلاثاء

تفاصيل حساب التوفير الإسلامي في البنك الزراعي

المزيد

انفوجراف

10 نصائح تساعدك لضبط ميزانية شهر رمضان (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم من ينكر وجود الملائكة؟ عالم أزهري يجيب

الإفتاء تحسم الجدل بشأن حكم استعمال السواك ومعجون الأسنان أثناء الصيام (فيديو)

هل عدم ارتداء المرأة للحجاب في نهار رمضان يبطل الصوم؟أمين الفتوى يجيب"فيديو"

المزيد
الجريدة الرسمية