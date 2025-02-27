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إطلاق قافلة سيارات لبيع اللحوم بـ 260 جنيها في الدقهلية (صور)

سيارات اللحوم في
سيارات اللحوم في السنيلاوين، فيتو

تشهد قرى ومدينة السنبلاوين في محافظة الدقهلية اليوم استقبال سيارات اللحوم الطازجة اليوم تبيع الكيلو بسعر 260 جنيها، من اللحوم والكبد.

أماكن تواجد سيارات بيع اللحوم في السنبلاوين 

وتمركزت سيارات بيع اللحوم في مدينة السنبلاوين بشارع مجلس المدينة بجوار موقف السنبلاوين، وأمام الوحدة المحلية بقرية برهمتوش، وذلك بالتنسيق مع المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، والدكتور السيد الحسنين مدير مديرية الطب البيطري.

 

ويتابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، سير العمل بقافلة سيارات بيع اللحوم الطازجة المدعومة، بمركز ومدينة السنبلاوين، التي تباع بسعر 260 جنيها، تيسيرا على المواطنين في الحصول على احتياجاتهم من اللحوم المدعومة، في أماكن إقامتهم ومحل سكنهم، في إطار حرص الدولة على توفير مستلزمات الأسرة من اللحوم بحلول شهر رمضان الكريم.

خطة المحافظة لتيسير حصول المواطنين على مختلف السلع

وأوضح محافظ الدقهلية أن قافلة اللحوم المدعومة، توجهت منذ الصباح إلى مدينة وقرى مركز السنبلاوين، وأشار إلى أن هذه القوافل تأتي في إطار خطة المحافظة لتيسير حصول المواطنين على مختلف السلع الغذائية، بإقامة معارض أهلا رمضان، ومنافذ بيع الخضروات والفاكهة، إلى جانب منافذ بيع اللحوم المتنقلة والثابتة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن المواطنين.

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سيارات اللحوم الطازجة اليوم تبيع الكيلو بسعر 260 جنيها

من جهته قال  حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، علي حسن مدير مديرية التموين، بأن سيارات اللحوم الطازجة اليوم تبيع الكيلو بسعر 260 جنيها، من اللحوم والكبد، وأن أماكن تواجد السيارات، في مدينة السنبلاوين بشارع مجلس المدينه بجوار موقف السنبلاوين، وأمام الوحدة المحلية بقرية برهمتوش، وذلك بالتنسيق مع المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، والدكتور السيد الحسنين مدير مديرية الطب البيطري.

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