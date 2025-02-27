الخميس 27 فبراير 2025
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وكيل تعليم الدقهلية يتابع عمل القوافل الدراسية بإدارتي أجا وميت غمر (صور )

قوافل تعليمية باجا
قوافل تعليمية باجا وميت غمر في الدقهلية

تابع  المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة تعليم الدقهلية القوافل التعليمية التي تم تنظيمها بإدارتي أجا وميت غمر التعليميتين.

قوافل تعليمية تنظيمها إدارتي أجا وميت غمر

وقد أشاد الرشيدي بإقبال الطلاب على الحضور بأعداد كبيرة يقوم بالتدريس في هذه القوافل التعليمية  نخبة مختارة من أفضل المعلمين عملًا علي تحقيق أقصى استفادة ممكنة للطلاب.

يقوم بالتدريس في هذه القوافل نخبة مختارة من أفضل المعلمين.

يأتي ذلك تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية. 

 

ثقافة الدقهلية في ضيافة مدير مديرية التربية والتعليم

 وكان استقبل  المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمكتبه بديوان المديرية  الدكتور عاطف خاطر مدير عام فرع ثقافة الدقهلية في لقاء تعريفي يهدف إلى استمرار التواصل والتعاون بين الطرفين لنشر الوعي الثقافي والفني بين الطلاب في مختلف المراحل الدراسية 

 اهتمام الدولة بنشر الوعي الثقافي

وذلك تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وفي إطار اهتمام الدولة بنشر الوعي الثقافي بين المواطنين وإيمانًا بأهمية التعاون المثمر بين فرع ثقافة الدقهلية ومديرية التربية والتعليم بالدقهلية.

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 تقديم خدمة ثقافية وتوعوية لأبناء الدقهلية


و رحب الرشيدي بالضيف الكريم مؤكدًا على أهمية التعاون بين المديريتين بهدف تقديم خدمة ثقافية وتوعوية لأبناء الدقهلية من طلاب المدارس في المراحل الدراسية المختلفة، وتم اللقاء بحضور الدكتور عصام عمارة مدير عام التعليم العام.

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التربية والتعليم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المهندس محمد الرشيدي محافظ الدقهلية وزارة التربية والتعليم وكيل اول وزارة التربية والتعليم محمد عبد اللطيف

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