نجاح استئصال الفص الأيمن من الغدة الدرقية لفتاة تبلغ 15 عامًا بمستشفى السنبلاوين

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل صحة الدقهلية عن نجاح قسم جراحة الأورام فى مستشفى السنبلاوين فى استئصال الفص الأيمن من الغدة الدرقية لفتاة تبلغ 15 عامًا.

وأضاف وكيل الوزارة، فى بيان صحفى، أن مستشفى السنبلاوين العام قد استقبلت الحالة بالعيادة الخارجية وعقب إجراء الفحوصات والأشعة تبين وجود تكيس بالفص الأيمن من الغدة الدرقية تم حجز المريضة بالعمليات واستئصال الفص

وأكد مدكور أن العملية تأتى ضمن خطة صحة الدقهلية للتوسع فى الجراحات الدقيقة التخصصية حيث يجرى العمل بها على قدم وساق، ويتم اختيار بعض العمليات منها للعرض والتوثيق.

رفع كفاءة المنظومة الصحية

وأعرب وكيل الوزارة عن شكره لإدارة الطب العلاجى بقيادة الدكتور أحمد البيلى ولفريق جراحة الأورام برئاسة الدكتور محمد يسرى داود، ولإدارة المستشفى، وفى مقدمتهم الدكتور أحمد بدران، مدير المستشفى، متمنيًا لهم المزيد من النجاح.

وطالب ببذل المزيد من الجهد والعطاء؛ للمساهمة في رفع كفاءة المنظومة الصحية، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين.

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