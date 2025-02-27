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محافظات

اليوم، انطلاق قافلة سيارات بيع اللحوم بسعر 260 جنيها بمركز منية النصر بالدقهلية

سيارات اللحوم، فيتو
سيارات اللحوم، فيتو

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، انطلاق قافلة سيارات بيع اللحوم الطازجة المدعومة اليوم الخميس، بمركز ومدينة منية النصر، لتوفيرها في أماكن إقامة المواطنين بأسعار مخفضة تيسيرًا عليهم في الحصول على احتياجاتهم من اللحوم المدعومة.

 

اليوم انطلاق قافلة سيارات بيع اللحوم بسعر 260 جنيها بمركز منية النصر 

وأوضح محافظ الدقهلية أن قافلة اللحوم المدعومة، ستتوجه اليوم إلى مدينة وقرى مركز منية النصر، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتي في إطار خطة المحافظة لتيسير حصول المواطنين على مختلف السلع الغذائية، بإقامة معارض أهلا رمضان، ومنافذ بيع الخضروات والفاكهة، إلى جانب منافذ بيع اللحوم المتنقلة والثابتة، لتوفير مختلف السلع الغذائية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن المواطنين.

 

سيارات اللحوم تبيع الكيلو بسعر 260 جنيهًا

من جهته قال المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، بأن سيارات اللحوم تبيع الكيلو بسعر 260 جنيهًا، من اللحوم المدعومة، وأماكن تواجد السيارات، سيارة في قرية برمبال القديمة أمام مركز الشباب، وسيارة في قرية ميت تمامة أمام المنفذ، وسيارة في مدينة منية النصر أمام المنفذ أمام موقف المنصورة القديم، في تمام الساعة 10 صباحًا، وذلك بالتنسيق مع الأستاذ محمد الدسوقي رئيس مركز ومدينة منية النصر.

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