ضبط 1695 عبوة دواء مجهولة المصدر خلال حملة لمديرية الطب البيطري بالشرقية

أكد اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، قيام إدارة الخدمات بالمديرية بالاشتراك مع شرطة البيئة والمسطحات المائية بالشرقية بشن حملات تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية بمركزي ( الزقازيق وبلبيس)

ضبط سوق الادوية البيطرية

وذلك فى إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ومناهضة المخالفين والمتاجرين فى قوت الشعب باقتناء ادوية مجهولة المصدر والبيع ازيد من السعر.

المرور على خمس مراكز بيع أدوية منتهية الصلاحية

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية، أسفرت عن ضبط (١٦٩٥)عبوة لـ (٧٧) صنف دواء مجهولة المصدر، حيث تم المرور على (٥) مراكز بيع أدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفات المضبوطة والتحفظ على الأدوية المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

المهندس حازم الأشموني

وبدوره أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على عيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية لضبط سوق الأدوية البيطرية

زيادة انتاجية الثروة الحيوانية

والتأكد من صلاحيتها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ولزيادة إنتاجية الثروة الحيوانية، مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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