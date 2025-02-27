محافظ الدقهلية يتابع أعمال الخطة الاستثمارية لتطوير دكرنس (صور)

يشهد مركز ومدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية استكمال الحائط الساند وتجميل البر الأيمن بكورنيش دكرنس واستكمال رصف وتطوير شارع العروبة.



متابعة شخصية من محافظ الدقهلية لتنفيذ الخطة الاستثمارية

وأكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أنه يتابع بشكل شخصي أعمال مشروعات الخطة الاستثمارية في جميع مراكز ومدن المحافظة، وأوضح أنه تجري أعمال استكمال الحائط الساند، وتجميل البر الأيمن للبحر الصغير أمام كورنيش مدينة دكرنس بطول 500 متر بتكلفة تبلغ أكثر من 13 مليون جنيه.

استكمال رصف وتطوير في دكرنس

وأضاف محافظ الدقهلية أنه كذلك تجري أعمال استكمال رصف وتطوير شارع العروبه (أ، ب) بمدينة دكرنس بطول 200 متر بتكلفة بلغت 5 ملايين جنيه، في إطار مشروعات الخطة الاستثمارية بمركز دكرنس، من أجل توفير خدمات ومشروعات متنوعة للمواطنين في جميع مراكز المحافظة.

عدم استلام أي أعمال قبل التأكد من جودتها وصلاحيتها.

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، والتأكد من مطابقة المشروعات للمواصفات الفنية المحددة، وعدم استلام أي أعمال قبل التأكد من جودتها وصلاحيتها.

المتابعة اليومية لمعدل الأداء في جميع مشروعات الخطة الاستثمارية

من جهتها أوضحت إيمان حسين مدير إدارة التخطيط والمتابعة بديوان عام المحافظة، أن تعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بالمتابعة اليومية لمعدل الأداء في جميع مشروعات الخطة الاستثمارية على مستوى المحافظة.

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