الخميس 27 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

نشكر الله على ترامب، الجلسة الأولى للحكومة الأمريكية تثير جدلًا (فيديو)

الجلسة الأولى للحكومة
الجلسة الأولى للحكومة الأمريكية، فيتو

 يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكون مادة دسمة لإثارة الجدل ليس في تصريحاته التي لم يعتد على الأمريكيين والعالم بل وصل الجدل لوزرائه، وهذا ما حدث أمس في البيت الأبيض عندما ترأس ترامب الجلسة الأولى للحكومة الأمريكية.

وشهد افتتاح الجلسة الأولى للحكومة الأمريكية لحظات وصفت بالغريبة، حيث انتشر فيديو كالنار في الهشيم خلال الساعات الماضية على منصة إكس، يظهر أحد الحاضرين، يفتتح الجلسة الحكومية الأولى بالصلاة.

كما دعا الله أن يحفظ الرئيس الأمريكي، ويعينه على إرشاد الوزراء، ما اعتبره بعض الصحفيين والناشطين على مواقع التواصل غريبًا إلى حد بعيد، وغير اعتيادي.


بوتين ذكي للغاية

إلى جانب هذه الافتتاحية بالصلاة، شهدت الجلسة العديد من التصريحات المثيرة للجدل أيضا كالإطراء الذي وجهه ترامب إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إذ وصفه بالرجل الذكي للغاية، معربا عن أمله في إبرام اتفاق بشأن أوكرانيا.

كما قال في أول جلسة لحكومته: “عندما انتخبت، تحدثت مع بوتين، وأعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا، لا أستطيع ضمان ذلك. لكن أنتم تعلمون أن الصفقة هي صفقة.. إذ تحدث الكثير من الأشياء الجنونية في الصفقات”.

كذلك أعلن ترامب أن الهدف الرئيسي لبلاده في أوكرانيا هو إنهاء إراقة الدماء، أما ثاني أهدافها فهو تعويض الأموال التي أنفقتها على مساعدة كييف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ads

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الخميس 27 فبراير 2025، كم سجل عيار 21 الآن بعد الانخفاض

بيان من الأرصاد عن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم وتحذير من طقس أول أيام رمضان

تفاصيل القبض على سوزي الأردنية في المطرية بسبب الفيديو المسيء لإحدى الشركات العربية

محمد صلاح يسجل رقما جديدا بالدوري الإنجليزي ويهدد عرش تيري هنري (فيديو)

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، انخفاض البلطي وقشر البياض والجمبري وارتفاع المكرونة

نشكر الله على ترامب، الجلسة الأولى للحكومة الأمريكية تثير جدلًا (فيديو)

منها الفراولة والمانجو والبرتقال، تعرف على سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم بسوق العبور، انخفاض الثوم وقلق في الباذنجان والفلفل والخيار قبل رمضان

منوعات

المزيد

نشكر الله على ترامب، الجلسة الأولى للحكومة الأمريكية تثير جدلًا (فيديو)

ظهرت من قبل مع صلاح، من "ملكة الجمال" التي دعمت عمر مرموش (صور)

على طريقة فيلم "نايت آت ذا ميوزيام"، قصة الآثار الراقصة في المتحف المصري الكبير (فيديو)

أزمة في أعداد الماشية، ملك المغرب يدعو المواطنين إلى عدم ذبح أضحية العيد هذا العام

المزيد

خدمات

المزيد

بيان من الأرصاد عن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم وتحذير من طقس أول أيام رمضان

سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الأربعاء في الأسواق

الكندوز يتراجع 24 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 27 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 27 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 27 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية