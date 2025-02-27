نشكر الله على ترامب، الجلسة الأولى للحكومة الأمريكية تثير جدلًا (فيديو)

يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكون مادة دسمة لإثارة الجدل ليس في تصريحاته التي لم يعتد على الأمريكيين والعالم بل وصل الجدل لوزرائه، وهذا ما حدث أمس في البيت الأبيض عندما ترأس ترامب الجلسة الأولى للحكومة الأمريكية.

وشهد افتتاح الجلسة الأولى للحكومة الأمريكية لحظات وصفت بالغريبة، حيث انتشر فيديو كالنار في الهشيم خلال الساعات الماضية على منصة إكس، يظهر أحد الحاضرين، يفتتح الجلسة الحكومية الأولى بالصلاة.

كما دعا الله أن يحفظ الرئيس الأمريكي، ويعينه على إرشاد الوزراء، ما اعتبره بعض الصحفيين والناشطين على مواقع التواصل غريبًا إلى حد بعيد، وغير اعتيادي.

President Trump’s first cabinet meeting opens in prayer. Amen.



Generations of America’s leaders have leaned on the leading and providence of God. We need God to lead us now.



Thank you @SecretaryTurner pic.twitter.com/n1nFzwGiQY — Charlie Kirk (@charliekirk11) February 26, 2025



بوتين ذكي للغاية

إلى جانب هذه الافتتاحية بالصلاة، شهدت الجلسة العديد من التصريحات المثيرة للجدل أيضا كالإطراء الذي وجهه ترامب إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إذ وصفه بالرجل الذكي للغاية، معربا عن أمله في إبرام اتفاق بشأن أوكرانيا.

كما قال في أول جلسة لحكومته: “عندما انتخبت، تحدثت مع بوتين، وأعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا، لا أستطيع ضمان ذلك. لكن أنتم تعلمون أن الصفقة هي صفقة.. إذ تحدث الكثير من الأشياء الجنونية في الصفقات”.

كذلك أعلن ترامب أن الهدف الرئيسي لبلاده في أوكرانيا هو إنهاء إراقة الدماء، أما ثاني أهدافها فهو تعويض الأموال التي أنفقتها على مساعدة كييف.

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