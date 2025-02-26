الأربعاء 26 فبراير 2025
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خارج الحدود

ترامب يترأس أول اجتماع للحكومة الأمريكية بحضور إيلون ماسك

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

ترأس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أول اجتماع  للحكومة الأمريكية بحضور إيلون ماسك.

ويعد هذا الاجتماع أول اجتماع لحكومته منذ عودته إلى السلطة الشهر الماضي، في محاولة لدفع أجندته قدما في وقت ثبّت الكونجرس معظم مرشحيه.

وسيكون داعمه الملياردير ومستشاره إيلون ماسك الموكل مهمة الإشراف على “إدارة الكفاءة  الحكومية” (دوج DOGE) والذي سعى لإقالة آلاف الموظفين الفدراليين، من بين الحاضرين في الاجتماع.

ورغم عدم امتلاك ماسك حقيبة وزارية أو سلطة رسمية لاتّخاذ القرارات، تم تصنيفه على أنه “موظف حكومي خاص” و”مستشار رفيع للرئيس” عبر منحه زمام إدارة “دوج”، بحسب الناطقة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت.

 أكبر متبرع لحملة ترامب في انتخابات الرئاسة

ولن يكون ماسك، أكبر متبرع لحملة ترامب في انتخابات الرئاسة العام الماضي، العضو الوحيد المثير للجدل في إدارة ترامب أثناء الاجتماع.

وتشمل قائمة الشخصيات الجدلية وزير الصحة والخدمات الإنسانية روبرت كينيدي جونيور المعروف بتشكيكه في اللقاحات ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي جابارد التي تبنت نظريات مؤامرة ووزير الدفاع بيت هيجسيث، وهو مذيع سابق في فوكس نيوز واجه اتهامات بالاعتداء الجنسي.

وافق مجلس الشيوخ على جميع مرشحي ترامب لتولي المناصب الحكومية حتى الآن، رغم انتقادات الديموقراطيين لتاريخهم ونقص الخبرة لديهم.

يتمتع حزب ترامب الجمهوري بغالبية ضئيلة في مجلس الشيوخ. ويكشف رفض عدد من أعضائه التصويت ضد خيارات ترامب حجم سيطرته على الحزب الذي غادره معظم معارضيه أو تم تخويفهم.

وكان زعيم الأغلبية السابق في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل المعارض الجمهوري الوحيد لتثبيت كينيدي كوزير للصحة، علما أن هذا التعيين أثار قلق المجتمع الطبي أثر تاريخه بالترويج للمعلومات المضللة عن اللقاحات وتعهّده تعليق الأبحاث عن الأمراض المعدية.

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