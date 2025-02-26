الرئيس الإيراني: لا يمكن إدارة البلاد بالاعتماد على النفط في ظل العقوبات

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء، إنه لا يمكن إدارة البلاد بالاعتماد على صادرات وبيع النفط، في ظل العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنع بيع النفط الإيراني.

بزشكيان: لا يمكن إدارة إيران بالاعتماد على النفط في ظل العقوبات

وذكر بزشكيان خلال اجتماع مع ممثلي القطاعات التجارية، بأن دونالد ترامب يسعى لمنع بيع النفط الإيراني، مؤكدًا أن إدارة البلاد لا يمكن أن تعتمد فقط على النفط، بل يجب التركيز على الإنتاج والصناعة.

أهمية دور التجار في تحقيق التوازن الاقتصادي

وشدد الرئيس الإيراني على أهمية دور التجار في تحقيق التوازن الاقتصادي من خلال دعم الإنتاج المحلي، واصفًا الوضع الاقتصادي الحالي بـ"الحرب الاقتصادية"، معتبرا أنه أصعب من الحرب العراقية الإيرانية.

وقال بزشكيان: "لا يمكن للحكومة ضمان الأمن في البلاد دون قطاع تجاري وصناعي نشط".

وأضاف: "التجار والمُنتجون هم من يساعدون الحكّام في إدارة شؤون البلاد من خلال العمل والتجارة"، مشددًا على أهمية إدارة السوق بحيث لا يواجه الناس صعوبات معيشية.

وعن إمكانية التحايل على العقوبات الأمريكية، قال بزشكيان "الحل يكمن في تغيير النظرة الاقتصادية وتفعيل دور المنتجين والصناعيين لضمان استقرار المجتمع وإدارته بشكل سليم".

وأوضح أن الحكومة تسعى إلى تهيئة بيئة مناسبة لدعم المنتجين، مؤكدا أن التجار والمُنتجين يلعبون دورًا محوريًا في مساعدة الحكام على إدارة شؤون البلاد.

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية إدارة السوق بطريقة تضمن عدم معاناة المواطنين من أزمات معيشية، داعيًا إلى التعاون المشترك لحل المشكلات الاقتصادية.

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