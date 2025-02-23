عراقجي يترأس وفد إيران في تشييع نصر الله وصفي الدين ببيروت

وصل وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إلى مطار بيروت اليوم، ممثلا عن الرئيس الإيراني للمشاركة في مراسم تشييع الأمين العام الراحل لحزب الله، حسن نصرالله وخليفته هاشم صفي الدين.

عراقجي يترأس وفد إيران في تشييع نصر الله وصفي الدين في بيروت

وأكد عراقجي في تصريحات صحفية من مطار بيروت أن "تشييع الشهيدين سيثبت أن المقاومة حية وقوية، ولن تتأثر بفقدان أي من قادتها أو رموزها".



كما وصل إلى بيروت اليوم الأحد، رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف للمشاركة في مراسم التشييع، ومن المقرر أن يلتقي الرؤساء الثلاثة خلال زيارته لبيروت، (رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون، ورئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام).

مراسم جنازة حسن نصر الله

وقال قاليباف لدى وصوله مطار بيروت: "جئت إلى بيروت على رأس وفد من الممثلين في مجلس الشورى ومكتب قائد الثورة ومن السلطة القضائية وجمع من المؤسسات الحكومية الإيرانية ومن أسر الشهداء للمشاركة في تشييع الشهيدين السيدين".

وشهد مطار بيروت أيضا وصول عائلات عدد من الشخصيات الإيرانية البارزة، بما في ذلك عائلات الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية السابق حسين أمير عبد اللهيان، والقائد السابق لقوات "فيلق القدس"، قاسم سليماني، بالإضافة إلى مستشار الرئيس الإيراني محسن رضائي، وشخصيات قضائية مع الوفد الرسمي إلى المطار الذي يضم ما يقارب 40 نائبا.

وفيما من المقرر أن تبدأ مراسم التشييع بعد ظهر اليوم الأحد، حيث يشهد لبنان إجراءات أمنية مشددة حيث تم رفع درجة جاهزية الجيش اللبناني وباقي الأجهزة الأمنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.