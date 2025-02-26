ويليام وكيت في أول زيارة إلى ويلز بعد تشخيصها بالسرطان

في أول زيارة مشتركة لهما إلى ويلز منذ أكثر من عام، وصل الأمير ويليام وكيت ميدلتون للاحتفال بيوم القديس ديفيد، اليوم الوطني لويلز.

بدأت الزيارة في بونتيبريد قبيل فعاليات اليوم الكبير المقررة في 1 مارس.

ووصل الزوجان عبر القطار، حيث سارا على رصيف القطار، وأثارا سخرية عبر حسابهما على "إنستجرام".

كانت آخر زيارة لهما معًا في أكتوبر 2023، بعد أن تم إلغاء ارتباطات بسبب تشخيص إصابة كيت ميدلتون بالسرطان رغم ذلك، استمر كل منهما في زيارة ويلز منفردًا.

وبدأت جولتهما بزيارة سوق بونتيبريد، حيث التقى الزوجان بأصحاب الأعمال المحليين، وحاولا صنع الكعك الويلزي التقليدي. بعد ذلك، زارا متجر الكعك الويلزي لعرض مهاراتهما في الخبز تحت إشراف المالكة تيريزا كونر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.