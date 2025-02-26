الأربعاء 26 فبراير 2025
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ويليام وكيت في أول زيارة إلى ويلز بعد تشخيصها بالسرطان

ويليام وكيت، فيتو
ويليام وكيت، فيتو

في أول زيارة مشتركة لهما إلى ويلز منذ أكثر من عام، وصل الأمير ويليام وكيت ميدلتون للاحتفال بيوم القديس ديفيد، اليوم الوطني لويلز.

بدأت الزيارة في بونتيبريد قبيل فعاليات اليوم الكبير المقررة في 1 مارس.

ووصل الزوجان عبر القطار، حيث سارا على رصيف القطار، وأثارا سخرية عبر حسابهما على "إنستجرام".

كانت آخر زيارة لهما معًا في أكتوبر 2023، بعد أن تم إلغاء ارتباطات بسبب تشخيص إصابة كيت ميدلتون  بالسرطان  رغم ذلك، استمر كل منهما في زيارة ويلز منفردًا.

وبدأت جولتهما بزيارة سوق بونتيبريد، حيث التقى الزوجان بأصحاب الأعمال المحليين، وحاولا صنع الكعك الويلزي التقليدي. بعد ذلك، زارا متجر الكعك الويلزي لعرض مهاراتهما في الخبز تحت إشراف المالكة تيريزا كونر.

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