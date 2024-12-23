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خارج الحدود

إعلام عبري يزعم: إسرائيل لن توافق على الانسحاب من محور فيلادلفيا

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر مطلع قوله: إن إسرائيل لم ولن توافق على الانسحاب من معظم محور فيلادلفيا في قطاع غزة.

إسرائيل ما زالت تنتظر قائمة الرهائن الأحياء لدى حماس

وفي السياق ذاته نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن العضو في المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) زئيف إلكين قوله “ستكون هناك أغلبية تصوت لصالح صفقة تعيد المختطفين”.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية عن مصدر أمني قوله: إن إسرائيل لا تزال تنتظر من حركة حماس قائمة بالرهائن الأحياء الذين تخطط لإطلاق سراحهم.

 وأضاف المصدر أنه بدون القائمة، سيكون التقدم في المحادثات صعبا للغاية، إن لم يكن مستحيلًا، مبينًا أن هناك بعض التقدم في مفاوضات صفقة الرهائن، ومع ذلك، هناك صعوبات كبيرة على طريق التوصل إلى اتفاق.

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تصاعد الخلافات بين حماس وإسرائيل 

 وكشفت القناة 13 الإسرائيلية، عن تصاعد الخلافات بين حركة حماس وإسرائيل في مفاوضات غزة، مؤكدة أنه "لا يوجد بوادر انفراجة" لوقف إطلاق النار، وفق ما نقلت عن مسئولين إسرائيليين.

وبينما كان هناك تفاؤل طوال الأسبوع الماضي في إسرائيل بشأن فرص صياغة الخطوط العريضة لصفقة الرهائن، أوضحت القناة أن الخلافات بين إسرائيل وحماس تصاعدت خلال الأيام الأخيرة.

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إسرائيل حماس محور فيلادلفيا غزة

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