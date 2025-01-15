مسئول في الاحتلال الإسرائيلي: انتهاء الخلاف حول محور فيلادلفيا وتم التوصل إلى اتفاق

أكد مصدر مسئول في الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، أن أزمة محور فيلادلفيا بين الاحتلال وحركة حماس انتهت وتم التوصل إلى الاتفاق، بحسب ما نقلت هيئة البث العبرية.

مطالب حماس في اللحظة الأخيرة حول محور فيلادلفيا

وكانت حركة حماس قد قررت "في اللحظة الأخيرة" تقديم مطالب جديدة تتعلق باتفاق وقف إطلاق النار المرتقب في غزة، استنادا إلى فريق التفاوض الإسرائيلي، فإن مطالب الحركة تتعلق بمحور فيلادلفيا.

تنسيق مع مصر وأمريكا بشأن الانسحاب من محور فيلادلفيا

وجاءت المطالب وفق ما ذكرت مصادر للإعلام العبري، على خلاف الخرائط التي سبق أن وافق عليها مجلس الوزراء المصغر والوسطاء الأمريكيون.

ولم تتضح على الفور ماهية مطالب حماس لكن هيئة البث الإسرائيلية، كانت ذكرت قبل ساعات أنه جرى التنسيق مع مصر وأمريكا بشأن الانسحاب من محور فيلادلفيا.

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