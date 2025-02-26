ترامب يتخلى عن نتنياهو، كاتب فلسطيني يكشف رسالة المستشار الأمريكي للكيان الصهيوني بشأن حرب غزة

كشف الكاتب السياسي الفلسطيني فايد أبو شمالة عن سيناريوهات المفاوضات بشأن غزة، ودور تاجر العقارات الذي أرسله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتفاوض على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

سيناريوهات المفاوضات ومستشار ترامب

كما كشف فايز أبوشمالة أن “ستيف ويت-كوف استفاد من تهديدات ترامب بالجحيم، وهو تهديد فهم منه أنه موجه لحماس، لكن حقيقته أنه شمل نتنياهو أيضًا، فقد قبل نتنياهو الاتفاق مرغمًا، عندما عرف أن ترامب جاد في مسعاه لوقف الحرب لأسباب استراتيجية تتعلق بمصلحة أمريكا، وأن ترامب وويت-كوف ليس لديهما الوقت لمماحكات نتنياهو وليس لديهما الاستعداد لمساعدته”.

ستيف وايت كوف، فيتو

وقال فايد أبو شمالة عن سيناريوهات المفاوضات ومستشار ترامب: "وضع نتنياهو عقدة جديدة أمام مستشار ترامب ستيف ويت-كوف، وهذا الرجل في سيرته الذاتية تركيبة عجيبة ففيها خليط من المحاماة والدبلوماسية، ولكن الجزء الأبرز منها أنه ملياردير كون ثروته من العقارات!! وربما كان اختياره مبعوثا خاصًا لترامب لاهتمام الأخير بالمشاريع العقارية والبزنس على حساب الحقوق الوطنية، عدا ذلك فإن الرجل يهودي أيضا ولذلك منافع أخرى".

وعن المهمة التي تم إرسال ويتكوف بشأنها، المهمة التي يسعى لتحقيقها ويتكوف والعقبات التي يضعها نتنياهو في طريقه لإفشال مسعاه هذه المرة، قال أبو شمالة: "دور ويت-كوف في الصفقة: نجح ويت-كوف في إنجاز اتفاق وقف إطلاق النار من خلال نقطتين: الأولى ضغط بها على نتنياهو للقبول بربط المراحل والحفاظ على وقف النار خلال التفاوض، والثانية ضغط بها على الوسطاء لإعطاء ضمانات لحماس بأن الاتفاق يعني ضمنيًا وقف الحرب والانسحاب والإغاثة والإعمار".

وتابع أبو شمالة فقال: "استفاد ويت-كوف من تهديدات ترامب بالجحيم، وهو تهديد فهم منه أنه موجه لحماس لكن حقيقته أنه شمل نتنياهو أيضا فقد قبل نتنياهو الاتفاق مرغما عندما عرف أن ترامب جاد في مسعاه لوقف الحرب لأسباب استراتيجية تتعلق بمصلحة أمريكا".

معضلة نتنياهو مع مستشار ترامب

أما عن معضلة نتنياهو مع وايت كوف، فقال أبو شمالة: "مع بدء تنفيذ الاتفاق طغت صورة انتصار المقاومة ومراسم التسليم وفي المقابل تصاعدت الأصوات التي تتهم نتنياهو بالمسؤولية عن تأخير الصفقة، والتسبب في قتل عدد من الأسرى ومنهم عائلة بيباس وبدأت الأصوات ترتفع بأنه يجب إتمام الصفقة والمرحلة الثانية وعدم التفكير بالحرب".

وأضاف أبو شمالة أن "نتنياهو لجأ إلى سياسة المماحكات فعطل تنفيذ البروتوكول الإنساني، ثم أخّر فتح الطرق ثم وجد ذريعة أخرى عندما تبين أن جثة شيري بيباس قد استبدلت بجثة أخرى، ثم جاء المشهد الأخير قاصمًا لظهر نتنياهو عندما قام أحد الأسرى الصهاينة بتقبيل رأسي قساميين".

تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيتو



وأوضح أبو شمالة "ردة الفعل الإسرائيلية كانت تعليق الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين وهم أكثر من ستمائة أسيرًا، ورافق ذلك تصريحات لنتنياهو قال فيها "جميع أسرانا سيعودون، وحماس لن تحكم غزة، حيث سيتم نزع سلاحها. ونحن ندعم خطة ترامب لحرية المغادرة ولمستقبل مختلف لغزة.. وأضاف "في الضفة الغربية، أدخلنا الدبابات لأول مرة، وفي لبنان سنبقى في المناطق المسيطر عليها، أما في سوريا، فستظل قوات الجيش في المنطقة العازلة وعلى مرتفعات جبل الشيخ ولن نسمح للجيش السوري الجديد بدخول جنوب دمشق".

قرار الإحتلال بتأجيل الإفراج عن الأسرى

وأكد الكاتب السياسي الفلسطيني أبو شمالة أن "هذا التصريح يبدو واضحًا أن خيار نتنياهو الوحيد هو التصعيد العسكري على كل الجبهات وليس في غزة فقط".

أما موقف حماس فأوضح أبو شمالة فقال: "استنكرت حركة حماس بشدة قرار الاحتلال، بتأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، وقالت إن "هذا القرار يكشف مجددًا مراوغات الاحتلال وتنصله من التزاماته؛ وأن الاحتلال يتذرع بأن “مراسم التسليم مهينة وهو ادعاء باطل وحجة واهية تهدف للتهرب من التزامات الاتفاق.

مراوغات نتنياهو بشأن الحرب، فيتو

وذكرت الحركة أن "هذه المراسم لا تتضمن أي إهانة للأسرى، بل تعكس التعامل الإنساني الكريم معهم، والإهانة الحقيقية هي ما يتعرض له أسرانا خلال عملية الإفراج، من تعذيب وضرب وإذلال متعمد حتى اللحظات الأخيرة".

كما أضافت حماس: "الأسرى الفلسطينيون يتم إطلاق سراحهم وهم مقيدو الأيدي ومعصوبو الأعين، كما يتم تهديد ذويهم بعدم إقامة أي احتفالات لاستقبال أبنائهم المحررين".

وأشار فايد أبو شمالة إلى أن "قرار نتنياهو يعكس محاولة متعمدة لتعطيل الاتفاق، ويمثل خرقًا واضحًا لبنوده، ويظهر عدم موثوقية الاحتلال في تنفيذ التزاماته."

وقال: "طالبت حماس الوسطاء والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم والضغط على الاحتلال لتنفيذ الاتفاق والإفراج عن الأسرى دون أي تأخير".

ترامب يرفض قرار نتنياهو باستمرار الحرب

ويأتي موقف ويت-كوف مبعوث ترامب، "الذي أعلن أنه سيتجه إلى الشرق الأوسط الأربعاء، ولكنه سرعان ما أعلن تأجيل ذلك وهذا التأجيل أثار كثيرًا من علامات الاستفهام فما الذي يجعله يؤجل في هذا الوقت الحساس".

ورجح فايد أبو شمالة أن "أرجح الاحتمالات هو أن نتنياهو رفض الاستجابة لطلب واشنطن بضرورة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، وعدم تعطيل مراحل التبادل لشعوره بأن ترامب يرغب في وقف الحرب بشكل تام، وهذا ما يثير مخاوف نتنياهو لأنه يشعر بأن ترامب سيتخلى عنه في المرحلة اللاحقة، نظرًا لأن أولويات ترامب باتت واضحة فهو يريد وقف الحرب في أوروبا وفي غزة والشرق الأوسط".

ترامب يريد إتمام اتفاق وقف إطلاق النار، فيتو



وقال أبو شمالة: "وقد رافق التأجيل إعلان من البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية منخرطة في مباحثات وقف إطلاق النار، وفعليًا أجرى ويت-كوف اتصالات متكررة مع كل من ديرمر المستشار المقرب من نتنياهو، وكذلك مع الوسطاء في مصر وقطر والذين أبلغوه أن حماس لن تبدأ المفاوضات قبل الإفراج عن الأسرى كما هو متفق عليه".

سيناريوهات المرحلة القادمة في حرب غزة

وعن السيناريوهات المحتملة قال أبو شمالة "السيناريوهات: الأول: أن يستجيب نتنياهو للضغوط سواء من ويت-كوف أو من عائلات الأسرى أو من بعض أعضاء حكومته الذين يعتقدون أن عدم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين سيضر بالصفقة".

السيناريو الثاني: أن يصر نتنياهو على مطلبه بأن يتم الإفراج عن الجثث الأربعة المتبقية من المرحلة الأولى دون مراسم، ويتم بعد ذلك الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين وهذا الموقف سيكون له تداعيات داخلية في الكيان حيث ستتصاعد الاحتجاجات، خصوصًا إذا ما أصدرت حماس مزيدًا من الفيديوهات التي تضغط على المجتمع.

ترامب يتخلى عن مساندة نتنياهو، فيتو



والثالث: الحل المتزامن وهو مقترح تم طرحه لإنزال نتنياهو عن الشجرة، وفيه يتم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيون على دفعتين ويتم تسليم الجثث على دفعتين وهو اقتراح رفضته المقاومة.

وعن توقعاته بشأن الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين قال أبو شمالة: “أتوقع أن يضطر نتنياهو للاستجابة والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين قبل الخميس حيث ستقول حماس أنها لن تفرج عن الجثث الأربعة إلا بعد الإفراج عن الاستحقاق السابق؛ وسيكون على نتنياهو تحديد موعد للانخراط في مفاوضات المرحلة الثانية لأن ويت-كوف لن يأتي إلى المنطقة إلا من أجل الوصول لاتفاق المرحلة الثانية ووقف الحرب بشكل نهائي”.

وقال فايد أبو شمالة: "ليس لدى ترامب وويت-كوف وقت لمماحكات نتنياهو وليس لديهما الاستعداد لمساعدته فبالنسبة لترامب الوقت من ذهب وليس مستعدا لتكرار تجربة بايدن وإنفاق المليارات على حرب لا ناقة له فيها ولا جمل خصوصا بعد أن فشلت خطة الاستثمار العقاري في قطاع غزة بعد تهجير مليونين ونصف فلسطيني إلى الأردن ومصر".



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